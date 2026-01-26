Lewis Hamilton heeft zijn drukke Formule 1-voorbereidingen even aan de kant geschoven om de modewereld in te duiken. De zevenvoudig wereldkampioen was een van de opvallende verschijningen tijdens de Paris Fashion Week, waar hij de Dior Homme Herfst/Winter 2026-2027 show bijwoonde. Een opvallende verschijning, zo vlak voor de start van de eerste wintertests in Barcelona, waar de Formule 1-wereld zich inmiddels opwarmt.

Hamilton is sinds de zomer van 2024 ambassadeur voor Dior Men, en zijn verschijning bij de show op 21 januari 2026, was een duidelijk statement van de zevenvoudig wereldkampioen als stijlicoon. Hamilton droeg een op maat gemaakte outfit uit de Fall 2026-collectie van Dior, bestaande uit een donkere, double-breasted jas met een bijzonder kraagdetail van bont, een witte blouse en een getailleerde pantalon. De look, gestyled door Eric McNeal, werd gecompleteerd met Briony Raymond diamanten oorknopjes en een diamanten ketting die naar verluidt uit de jaren '50 stamt en een waarde van $24.500 heeft. Modevolgers noemden Hamilton de 'best geklede man in de zaal', en zijn look werd beschreven als een mix van 'koninklijke elegantie' en moderne bravoure.

Hamilton als mode-icoon

De F1-coureur wordt door velen gezien als een 'top-tier fashion icon', die de scheidslijn tussen de racebaan en de catwalk vervaagt. Zijn verschijningen bij modeshows zorgen steevast voor een golf aan online interactie en media-aandacht. Naast zijn ambassadeurschap voor Dior, waar hij ook een exclusieve 'DIOR AND LEWIS HAMILTON' capsulecollectie heeft gelanceerd met een focus op duurzaamheid en vakmanschap, werkt Hamilton ook samen met merken als Lululemon. Hij gebruikt zijn platform om concepten als 'Afrofuturisme' te verkennen, en identiteit en creatieve vrijheid in de mannenmode te promoten.

Dior's visie voor FW2026

De show van Dior Men, onder leiding van creatief directeur Jonathan Anderson, presenteerde een collectie die werd gekenmerkt door een "edgy spin op elegantie" en een herinterpretatie van historische Dior-codes. Anderson combineerde Regency-stijl romantiek met invloeden van de New Look en de strakke esthetiek van Hedi Slimane. De ontwerpen speelden met contrasten, zoals lovertjes-tops gecombineerd met skinny jeans en punk-achtige gele pruiken. Opvallende elementen waren cropped versies van het iconische Bar jacket, oversized prints, franje-breiwerk en luxueuze brokaat-donsjacks. Critici prezen Anderson voor zijn gedurfde en onconventionele constructies, hoewel sommige de individuele looks als "impulsief" ervoeren door de vele uiteenlopende stijlelementen.

Terug naar de F1-realiteit

Terwijl Hamilton schitterde in Parijs, bereidt hij zich ook voor op een cruciaal Formule 1-seizoen in 2026, zijn eerste bij Ferrari. Hij heeft de nieuwe reglementen voor dat jaar al de grootste uitdaging van zijn carrière genoemd. De modewereld mag dan even zijn aandacht opeisen, de Formule 1-wereld wacht echter niet. De eerste wintertests in Barcelona staan op het programma voor 26 januari 2026, niet veel later dan de onthulling van de nieuwe Ferrari-bolide.

