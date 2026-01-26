close global

Verstappen, Ricciardo, socials

Ricciardo geeft startnummer drie met alle liefde door aan Verstappen: 'Natuurlijk zei ik ja'

Remy Ramjiawan
Verstappen, Ricciardo, socials

Daniel Ricciardo onthult dat Max Verstappen al tijdens het raceweekend in Austin had gevraagd of hij mogelijk het startnummer van ‘Danny Ric’ mocht overnemen. De voormalig teamgenoot van de Nederlander was erg verheugd met dat verzoek en had er geen enkele moeite mee om startnummer drie door te geven aan de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen startte zijn Formule 1-carrière in 2015 met startnummer 33. Dat deed hij omdat nummer 3 simpelweg niet beschikbaar was en 33 in zijn ogen mogelijk dubbel geluk zou opleveren. Na het winnen van de wereldtitel in 2021 pronkte de Nederlander met startnummer één op zijn wagen, maar dat nummer is dit seizoen in het bezit van de nieuwe wereldkampioen Lando Norris. De verwachting was dat Verstappen zou terugkeren naar 33, maar uiteindelijk werd het toch nummer drie.

FIA-regels

Volgens de FIA-regels moest Verstappen minimaal nog één seizoen wachten voordat hij nummer drie mocht gebruiken, tenzij de huidige eigenaar van dat nummer, de inmiddels gepensioneerde Ricciardo, alsnog toestemming zou geven. In gesprek met GQ Sports legt ‘The Honeybadger’ uit dat hij daar helemaal geen moeite mee had. Sterker nog, hij ziet het als een mooi verhaal: "Ik sprak Max recentelijk nog. Dat hele nummer-drie-verhaal is best cool. Het is een tof verhaal voor ons, maar ook voor de Formule 1-fans die Max en mij steunden toen wij teamgenoten waren."

In Austin werd verzoek bij Ricciardo al neergelegd

Daarnaast onthult Ricciardo dat het verzoek al geruime tijd speelde: "Toen ik met Max optrok in Austin gaf hij aan dat hij nummer drie wilde. Ik was blij en zei natuurlijk ja, anders had hij nog een jaar moeten wachten. Het is voor mij geen enkele moeite om dat nummer nu aan hem door te geven."

