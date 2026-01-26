Aston Martin zit flink in de problemen wat betreft de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het team van Adrian Newey is inmiddels afgereisd naar Barcelona voor de testdagen, maar wanneer het precies in actie zal komen, is nog altijd onduidelijk, zo meldt Autoracer.

De voorbereiding op het nieuwe jaar van Aston Martin werd eerder al aangepast door Newey. Zo wijzigde de teambaas het traject richting het nieuwe seizoen al meerdere keren en die beslissing werd als ‘agressief’ omschreven. Daarnaast kwam de AMR26 niet direct door de verplichte crashtest van de FIA, wat voor verdere vertraging heeft gezorgd.

Artikel gaat verder onder video

Gewicht

Toch heeft het groene team nu opnieuw een tegenslag te verwerken. Zo is de 2026-wagen van Aston Martin naar verluidt zo’n tien kilo te zwaar. Ook Racing Bulls zou met dit probleem kampen, terwijl Alpine bijvoorbeeld al rond de limiet van 768 kilogram zou zitten. De race tegen de klok die Aston Martin op dit vlak is aangegaan, zal waarschijnlijk voortduren tot en met de seizoensstart in Melbourne.

Assemblage AMR26

Daarnaast zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen die te maken hebben met de assemblage van de AMR26. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk, maar het probleem zorgt ervoor dat het team de maandag in Barcelona hoogstwaarschijnlijk moet overslaan. Naar verluidt zou Aston Martin pas op woensdag kunnen testen en in het ergste geval zelfs pas op donderdag. Dat zou betekenen dat het team in het meest nadelige scenario slechts twee testdagen heeft, terwijl er in Barcelona gebruikgemaakt kan worden van drie testdagen.

Gerelateerd