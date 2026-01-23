Racing Bulls-teambaas Alan Permane noemt het "jammer" dat hij Isack Hadjar moet laten gaan, nu de Fransman de overstap heeft gemaakt naar Red Bull Racing-team voor het Formule 1-seizoen van 2026. Hadjar wordt daar de nieuwe teammaat van Max Verstappen.

Hadjar kende een indrukwekkend debuutseizoen bij het zusterteam van Red Bull, Racing Bulls. De Fransman wist een podiumplaats te behalen tijdens de Dutch Grand Prix van 2025, en werd uiteindelijk tiende in het wereldkampioenschap. Teambaas Alan Permane prees eerder al het aanpassingsvermogen van Hadjar.

Artikel gaat verder onder video

Hadjar's promotie naar Red Bull

De promotie van Hadjar naar Red Bull Racing is dan ook een logische stap in zijn carrière. Hij neemt daar de plaats in van de ontslagen Yuki Tsunoda, die test- en reservecoureur wordt. Permane vindt het dan ook jammer Hadjar te verliezen, maar is tegelijkertijd erg trots op wat hij heeft gepresteerd en dat hij de overstap maakt naar het hoofdteam.

"Hij heeft een ongelooflijk sterke race gehad in Japan, slechts twee races later", vertelt Permane over Hadjar. "Hij stond op de radar, maar voor mij was het zo dat hij dit seizoen echt begon, startte en zijn prestaties leverde met de auto en begreep hoe hij het werk in de auto moest doen op een circuit als Suzuka, en hij voelde zich fysiek net zo goed als op het circuit. En toen ging hij van kracht naar kracht."

Nieuwe reglementen en uitdagingen

Met de nieuwe reglementen in 2026 waarbij alle teams opnieuw moeten beginnen, is het echter nog maar de vraag hoe de pikorde eruit zal zien. Permane is er echter van overtuigd dat Hadjar zich aan zal passen en goed zal presteren. Hij hoopt dat Hadjar het tempo van Verstappen bij kan houden, en een goede kans maakt op podiumplaatsen. "We kunnen er zeker van zijn dat hij elk weekend Q3 zal halen als we denken dat hij het goed doet", voegt Permane toe. "Dus ja, we zijn, om eerlijk te zijn, verdrietig om hem te verliezen, maar tegelijkertijd erg trots dat hij de overstap maakt naar Red Bull."

Gerelateerd