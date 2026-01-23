In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
Het Formule 1-team van Alpine heeft zojuist de A526 gepresenteerd, de auto waarmee Pierre Gasly en Franco Colapinto aankomend seizoen - voor het eerst aangedreven door een Mercedes-krachtbron - ten strijde trekken.
Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Alpine vandaag begonnen. De Franse formatie heeft zojuist - vanaf een cruiseschip - de A526 gepresenteerd, de eerste auto ooit van het team die wordt aangedreven door een krachtbron van Mercedes. Pierre Gasly verreed eerder deze week al zijn eerste meters tijdens een shakedown op Silverstone. Alpine heeft gekozen voor een voor een livery die op het eerste gezicht vrijwel identiek lijkt aan die van vorig jaar. Bekijk de foto's van de A526 hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- 40 minuten geleden
- 1
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 4 minuten geleden
- 44
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine
- 1 uur geleden
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
- 1 uur geleden
- 4
Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
- 1 uur geleden
In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
- 1 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari