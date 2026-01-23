close global

Alpine

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine

Jan Bolscher
Alpine

Het Formule 1-team van Alpine heeft zojuist de A526 gepresenteerd, de auto waarmee Pierre Gasly en Franco Colapinto aankomend seizoen - voor het eerst aangedreven door een Mercedes-krachtbron - ten strijde trekken.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Alpine vandaag begonnen. De Franse formatie heeft zojuist - vanaf een cruiseschip - de A526 gepresenteerd, de eerste auto ooit van het team die wordt aangedreven door een krachtbron van Mercedes. Pierre Gasly verreed eerder deze week al zijn eerste meters tijdens een shakedown op Silverstone. Alpine heeft gekozen voor een voor een livery die op het eerste gezicht vrijwel identiek lijkt aan die van vorig jaar. Bekijk de foto's van de A526 hieronder.

Alpine
Alpine
Alpine
Alpine

