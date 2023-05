Hamilton heeft vervangers voor vertrokken Cullen gevonden

Remy Ramjiawan

Woensdag 10 mei 2023 14:28 - Laatste update: 14:40

Lewis Hamilton heeft na het plotselingen vertrek van fysiotherapeut Angela Cullen inmiddels vervangers aangesteld. De Brit heeft ervoor gekozen om de taken van Cullen te verdelen over twee personen. Stephen Lord, voormalig teamcoördinator van McLaren zal een gedeelte van de taken overnemen, over wie de andere vertrouwenspersoon wordt, daar deelt Hamilton bij RaceFans nog niets over.

Cullen speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol voor de zevenvoudig kampioen. Niet alleen was de fysiotherapeut er om ervoor te zorgen dat de Brit in topvorm was, ook was ze een luisterend oor voor de Mercedes-coureur. De afgelopen jaren was het duo onafscheidelijk en daarom was het vertrek in maart ook opvallend. Ondanks dat Cullen is vertrokken, houdt ze de verrichtingen van de zevenvoudig kampioen nog strak in de gaten en onlangs liet ze nog weten wanneer de fans kunnen zien dat Hamilton in de zone zit.

Ondersteuningsteam

De 38-jarige coureur werkt inmiddels met een iets grotere groep om zijn fysieke prestaties op peil te houden. "Ik heb een iets andere opzet. [Die red.] rol wordt gedeeld door twee individuen, de rest van mijn team is hetzelfde. De set-up die ik nu heb, is geweldig en met één van de jongens Stevo [Stephen Lord red.], die al bij me is sinds mijn eerste race bij McLaren. Hij heeft me gevolgd toen ik van McLaren naar Mercedes ging en was eerst de technicus van de versnellingsbak. Daarna heeft hij verschillende functies bekleed en hij helpt me nu", zo heeft hij gekozen voor een vertrouwd gezicht.

Op zoek naar het volgende avontuur

Hoewel Cullen dus niet meer aan de zijde van de Brit te bewonderen is, heeft hij nog altijd contact met zijn voormalig fysiotherapeut. "Ange en ik spraken elkaar laatst nog, we houden consequent contact. Zoals ik al eerder zei, zullen we altijd in elkaars leven zijn, altijd op zoek naar het volgende leuke avontuur, of dat nu parachutespringen is of het samen beklimmen van de Mount Everest op een bepaald moment, wie weet en gewoon elkaar blijven steunen in onze reizen."