Alpine heeft de eerste meters met hun nieuwe bolide, de A526, verreden op het circuit van Silverstone. De shakedown is een belangrijk moment voor de Franse renstal, omdat het de eerste keer is dat de auto met een Mercedes-krachtbron de baan op gaat. De officiële presentatie van de auto volgt later deze week.

Achter het stuur van de nieuwe Alpine zat Pierre Gasly, die hiermee zijn eerste meters van het jaar verreed. De overstap naar Mercedes-motoren is een gevolg van het besluit van Renault om te stoppen als motorleverancier. Het is een grote verandering voor Alpine, dat jarenlang met eigen motoren van Renault heeft gereden.

Controversiële Mercedes-motor

De nieuwe Mercedes-krachtbron is echter niet zonder controverse. Er gaan geruchten dat Mercedes gebruikmaakt van een listige truc met de compressieverhoudingen, wat hen een enorm voordeel op de concurrentie zou kunnen geven. Ferrari, Audi en Honda hebben hun zorgen inmiddels al geuit bij de FIA en om opheldering gevraagd. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning om het hier over te hebben.

Nieuwe regels en rijders

Maar de veranderingen voor 2026 gaan verder dan alleen de motoren. Er komen ook nieuwe aerodynamische reglementen, zoals het vervangen van DRS door actieve aerodynamica en een 'nimbler car' concept, wat betekent dat de auto's kleiner en lichter worden. Alpine heeft naast Gasly inmiddels ook Franco Colapinto bevestigd als coureur voor 2026. Flavio Briatore ziet in Colapinto de juiste teamgenoot om het team weer naar de top te leiden, onder andere vanwege zijn commerciële aantrekkingskracht en Argentijnse sponsoren.

