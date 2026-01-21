VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
Alpine heeft de eerste meters met hun nieuwe bolide, de A526, verreden op het circuit van Silverstone. De shakedown is een belangrijk moment voor de Franse renstal, omdat het de eerste keer is dat de auto met een Mercedes-krachtbron de baan op gaat. De officiële presentatie van de auto volgt later deze week.
Achter het stuur van de nieuwe Alpine zat Pierre Gasly, die hiermee zijn eerste meters van het jaar verreed. De overstap naar Mercedes-motoren is een gevolg van het besluit van Renault om te stoppen als motorleverancier. Het is een grote verandering voor Alpine, dat jarenlang met eigen motoren van Renault heeft gereden.
Controversiële Mercedes-motor
De nieuwe Mercedes-krachtbron is echter niet zonder controverse. Er gaan geruchten dat Mercedes gebruikmaakt van een listige truc met de compressieverhoudingen, wat hen een enorm voordeel op de concurrentie zou kunnen geven. Ferrari, Audi en Honda hebben hun zorgen inmiddels al geuit bij de FIA en om opheldering gevraagd. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning om het hier over te hebben.
Nieuwe regels en rijders
Maar de veranderingen voor 2026 gaan verder dan alleen de motoren. Er komen ook nieuwe aerodynamische reglementen, zoals het vervangen van DRS door actieve aerodynamica en een 'nimbler car' concept, wat betekent dat de auto's kleiner en lichter worden. Alpine heeft naast Gasly inmiddels ook Franco Colapinto bevestigd als coureur voor 2026. Flavio Briatore ziet in Colapinto de juiste teamgenoot om het team weer naar de top te leiden, onder andere vanwege zijn commerciële aantrekkingskracht en Argentijnse sponsoren.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
- 19 minuten geleden
Red Bull Racing gaat in 2026 voor het eerst samenwerken met haarverzorgingsmerk
- 1 uur geleden
'Eerste F1-testweek in Bahrein wordt voor het overgrote deel niet uitgezonden'
- 1 uur geleden
- 2
Mercedes-kopstuk neemt afscheid, F1-auto van Lindblad weggesleept in Imola | GPFans News
- 1 uur geleden
Audi F1 waarschuwt voor mogelijk reglementair gat rondom 2026-motoren
- 2 uur geleden
Dit zijn alle test- en reservecoureurs voor het F1-seizoen van 2026 op een rijtje
- 3 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari