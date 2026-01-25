Villeneuve over titelstrijd Piastri: "Voor hem was het zwaarder dan voor Verstappen"
Villeneuve over titelstrijd Piastri: "Voor hem was het zwaarder dan voor Verstappen"
Oscar Piastri liep vorig seizoen op pijnlijke wijze de wereldtitel mis, maar krijg wellicht komend jaar een nieuwe kans - mits McLaren de auto op orde heeft. De Australiër heeft wat recht te zetten, zo denkt Jacques Villeneuve (54). De voormalig coureur stelt dat de wereldtitel voor Lando Norris bij Piastri een stuk harder aankwam dan bij Verstappen.
Piastri kende een vrij sterk seizoen in 2025 en leek de touwtjes in handen te hebben wat betreft het kampioenschap. Echter, op een gegeven moment zakte hij qua niveau wat in en nam teamgenoot Norris het stokje over. Richting het einde van het seizoen stond ook Verstappen weer op en werd de titelstrijd spannender dan ooit. Uiteindelijk was het Norris die er nipt met de titel vandoor ging. Piastri, die een groot gedeelte van het jaar bovenaan stond, moest genoegen nemen met een derde stek. Hij finishte niet alleen achter Norris, maar ook achter Verstappen. Volgens Villeneuve heeft de titelstrijd dan ook de grootste sporen achtergelaten bij Piastri. "Van de drie coureurs, is het het zwaarst voor Oscar. Want hij finishte aan het einde als derde, achter Max, en werd dus niet eens tweede. Dat zal aan hem knagen", zegt Villeneuve in gesprek met PokerScout.
Piastri piekte te vroeg, maar krijgt wellicht nog een kans
"Het is lastig, omdat Oscar het grootste deel van de tijd aan de leiding lag. Hij zat in de lift, maar ik denk dat hij te vroeg in het seizoen piekte. Het was, denk ik, het verkeerde moment om momentum te hebben. Maar Baku was kostbaar. Ik denk dat Baku hem echt heeft geraakt", zo vertelt Villeneuve, die zelf in 1997 een wereldkampioenschap wist te winnen. "In de laatste twee races was hij snel, maar het duurde een tijd voordat hij dat momentum weer te pakken had, wat heel vreemd is. En precies in die periode trapte Norris juist het gas in. Het is een lang seizoen en als je zo lang aan de leiding staat en in je hoofd een grote voorsprong hebt, denk je: ‘Oké, ik ben er, ik hoef alleen maar geen fouten te maken.’ En dan gooi je het weg. Dat kan frustrerend zijn, maar hij weet dat hij snel kan rijden, dus als de auto het toelaat, krijgt hij nog een kans."
Reglementswijzigingen kunnen verloren titel extra pijnlijk maken
En of de auto het toelaat, dat is nog maar zeer de vraag, zo weet ook Villeneuve. We hebben in 2026 namelijk te maken met een compleet nieuw reglement, waardoor McLaren ook zomaar haar dominante positie kwijt kan zijn. "Dat is het probleem met de reglementswijzigingen: niemand weet welk team snel zal zijn, en dat hoeft McLaren niet te zijn", zo zegt de Canadees. En dan kan de verloren titelstrijd in 2025 extra pijn gaan doen bij Piastri. "En daarom is het voor hem zwaarder dan bijvoorbeeld voor Max, die nooit had verwacht het toch te winnen", aldus Villeneuve.
Net binnen
F1 Academy-winnaar krijgt rol bij Audi naast druk raceprogramma in 2026
- 50 minuten geleden
Dit zijn alle onthulde kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje
- 1 uur geleden
Norris aast op meer wereldkampioenschappen: "Heb nu veel meer zelfvertrouwen"
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen ziet simracen als ultieme voorbereiding voor juniorcoureurs: 'Veel leerzamer'
- 3 uur geleden
Hoe was Sauber vroeger als fabrieksteam en wat zijn de verwachtingen met Audi? | GPFans Special
- Vandaag 10:02
Audi wuift verhalen over hoge brandstofprijzen weg: 'Onze rivalen zullen het wel lastig hebben'
- Vandaag 09:01
- 5
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari