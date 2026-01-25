Oscar Piastri liep vorig seizoen op pijnlijke wijze de wereldtitel mis, maar krijg wellicht komend jaar een nieuwe kans - mits McLaren de auto op orde heeft. De Australiër heeft wat recht te zetten, zo denkt Jacques Villeneuve (54). De voormalig coureur stelt dat de wereldtitel voor Lando Norris bij Piastri een stuk harder aankwam dan bij Verstappen.

Piastri kende een vrij sterk seizoen in 2025 en leek de touwtjes in handen te hebben wat betreft het kampioenschap. Echter, op een gegeven moment zakte hij qua niveau wat in en nam teamgenoot Norris het stokje over. Richting het einde van het seizoen stond ook Verstappen weer op en werd de titelstrijd spannender dan ooit. Uiteindelijk was het Norris die er nipt met de titel vandoor ging. Piastri, die een groot gedeelte van het jaar bovenaan stond, moest genoegen nemen met een derde stek. Hij finishte niet alleen achter Norris, maar ook achter Verstappen. Volgens Villeneuve heeft de titelstrijd dan ook de grootste sporen achtergelaten bij Piastri. "Van de drie coureurs, is het het zwaarst voor Oscar. Want hij finishte aan het einde als derde, achter Max, en werd dus niet eens tweede. Dat zal aan hem knagen", zegt Villeneuve in gesprek met PokerScout.

Artikel gaat verder onder video

Piastri piekte te vroeg, maar krijgt wellicht nog een kans

"Het is lastig, omdat Oscar het grootste deel van de tijd aan de leiding lag. Hij zat in de lift, maar ik denk dat hij te vroeg in het seizoen piekte. Het was, denk ik, het verkeerde moment om momentum te hebben. Maar Baku was kostbaar. Ik denk dat Baku hem echt heeft geraakt", zo vertelt Villeneuve, die zelf in 1997 een wereldkampioenschap wist te winnen. "In de laatste twee races was hij snel, maar het duurde een tijd voordat hij dat momentum weer te pakken had, wat heel vreemd is. En precies in die periode trapte Norris juist het gas in. Het is een lang seizoen en als je zo lang aan de leiding staat en in je hoofd een grote voorsprong hebt, denk je: ‘Oké, ik ben er, ik hoef alleen maar geen fouten te maken.’ En dan gooi je het weg. Dat kan frustrerend zijn, maar hij weet dat hij snel kan rijden, dus als de auto het toelaat, krijgt hij nog een kans."

Reglementswijzigingen kunnen verloren titel extra pijnlijk maken

En of de auto het toelaat, dat is nog maar zeer de vraag, zo weet ook Villeneuve. We hebben in 2026 namelijk te maken met een compleet nieuw reglement, waardoor McLaren ook zomaar haar dominante positie kwijt kan zijn. "Dat is het probleem met de reglementswijzigingen: niemand weet welk team snel zal zijn, en dat hoeft McLaren niet te zijn", zo zegt de Canadees. En dan kan de verloren titelstrijd in 2025 extra pijn gaan doen bij Piastri. "En daarom is het voor hem zwaarder dan bijvoorbeeld voor Max, die nooit had verwacht het toch te winnen", aldus Villeneuve.