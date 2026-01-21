Oracle Red Bull Racing heeft op 21 januari 2026 een nieuwe, meerjarige sponsordeal aangekondigd met CLEAR, een merk van Unilever. CLEAR wordt hiermee de allereerste officiële haarverzorgingspartner van het Formule 1-team.

De belangrijkste onderdelen van de samenwerking zijn de zichtbaarheid van het CLEAR-logo op de nieuwe RB22-auto voor het seizoen van 2026 en op de bivakmutsen van coureurs Max Verstappen en zijn nieuwe teammaat Isack Hadjar. De samenwerking richt zich op de wereldwijde markten in Azië, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Latijns-Amerika, met een focus op digitale content, storytelling en retail-activaties die de nadruk leggen op 'high-performance' onder extreme druk.

Artikel gaat verder onder video

Een perfecte match

Volgens Nick Stocker, de Group Commercial Director van Oracle Red Bull Racing, is de deal een logische stap: "precisie, discipline en voortdurende verbetering" zijn volgens hem de kernwaarden die zowel het team als CLEAR delen. Het feit dat CLEAR zich richt op wetenschap en innovatie, zou naadloos aansluiten bij de manier waarop Red Bull opereert, zowel op als naast de baan. Namens CLEAR/Unilever laat men weten dat ze met deze samenwerking hun expertise op het gebied van hoofdhuidverzorging naar een van de meest extreme prestatie-omgevingen ter wereld brengen, om mensen te inspireren die in elk aspect van hun leven maximale resultaten nastreven.

Praktische details van de deal

De branding van CLEAR zal zichtbaar zijn op de balaclava's (brandvrije helmmutsen) van de coureurs en op de nieuwe auto voor 2026, de RB22. De deal is onderdeel van een bredere vernieuwing bij het team in 2026, waar ze ook een historisch partnerschap zijn aangegaan met Ford voor de ontwikkeling van de nieuwe 'Red Bull Ford Powertrains' motoren. De samenwerking richt zich op het aanpakken van fysieke ongemakken voor coureurs, zoals intense hitte (tot 60°C) en zweten onder de helm, door gebruik te maken van CLEAR's technologie voor hoofdhuidverzorging.