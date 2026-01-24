close global

Alonso's Aston Martin F1 car on track with a green outline border around the image and the Honda logo edited on top

Honda worstelt met ontwikkeling nieuwe F1-motor: 'Niet alles verloopt zoals gepland'

Honda worstelt met ontwikkeling nieuwe F1-motor: 'Niet alles verloopt zoals gepland'

Remy Ramjiawan
Alonso's Aston Martin F1 car on track with a green outline border around the image and the Honda logo edited on top

Honda erkent dat de ontwikkeling van de verbrandingsmotor voor het Formule 1-seizoen van 2026 niet zonder problemen verloopt. De Japanse fabrikant, die sinds dit jaar partner is van Aston Martin, kampt met technische uitdagingen die de vooruitgang belemmeren.

De nieuwe reglementen voor 2026, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische kracht nagenoeg gelijk is, vormen een grote uitdaging voor alle vijf motorfabrikanten. Hoewel de elektrische componenten van Honda naar verwachting volgens plan verlopen, geldt dat niet voor de interne verbrandingsmotor.

Ontwikkelingstijd

“De elektrificatie vordert zoals gepland. Dat geldt echter niet noodzakelijk voor de interne verbrandingsmotor,” aldus Tetsushi Kakuda, Honda’s F1-projectleider, tegenover Autosport. Hij voegt daaraan toe: “Uiteindelijk hangt veel af van de beschikbare ontwikkelingstijd. Rekening houdend daarmee geloven we dat we alles tot het uiterste hebben gedaan.”

Vastberadenheid

Honda is zich bewust van de mogelijke moeilijkheden. Watanabe verklaarde: “Misschien zullen we het in het begin zwaar hebben in 2026, maar we zijn vastbesloten om te winnen.” De fabrikant erkent dat de technische uitdagingen, zoals de 50/50-verdeling van het vermogen en de compacte 350 kW-elektromotor, extreem zijn. Desondanks blijft het langetermijndoel onveranderd: het winnen van wereldkampioenschappen, voortbouwend op eerdere successen met Red Bull Racing.

