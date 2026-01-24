Honda worstelt met ontwikkeling nieuwe F1-motor: 'Niet alles verloopt zoals gepland'
Honda worstelt met ontwikkeling nieuwe F1-motor: 'Niet alles verloopt zoals gepland'
Honda erkent dat de ontwikkeling van de verbrandingsmotor voor het Formule 1-seizoen van 2026 niet zonder problemen verloopt. De Japanse fabrikant, die sinds dit jaar partner is van Aston Martin, kampt met technische uitdagingen die de vooruitgang belemmeren.
De nieuwe reglementen voor 2026, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische kracht nagenoeg gelijk is, vormen een grote uitdaging voor alle vijf motorfabrikanten. Hoewel de elektrische componenten van Honda naar verwachting volgens plan verlopen, geldt dat niet voor de interne verbrandingsmotor.
Ontwikkelingstijd
“De elektrificatie vordert zoals gepland. Dat geldt echter niet noodzakelijk voor de interne verbrandingsmotor,” aldus Tetsushi Kakuda, Honda’s F1-projectleider, tegenover Autosport. Hij voegt daaraan toe: “Uiteindelijk hangt veel af van de beschikbare ontwikkelingstijd. Rekening houdend daarmee geloven we dat we alles tot het uiterste hebben gedaan.”
Vastberadenheid
Honda is zich bewust van de mogelijke moeilijkheden. Watanabe verklaarde: “Misschien zullen we het in het begin zwaar hebben in 2026, maar we zijn vastbesloten om te winnen.” De fabrikant erkent dat de technische uitdagingen, zoals de 50/50-verdeling van het vermogen en de compacte 350 kW-elektromotor, extreem zijn. Desondanks blijft het langetermijndoel onveranderd: het winnen van wereldkampioenschappen, voortbouwend op eerdere successen met Red Bull Racing.
Gerelateerd
Net binnen
Honda worstelt met ontwikkeling nieuwe F1-motor: 'Niet alles verloopt zoals gepland'
- 57 minuten geleden
Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen heeft één vriend in het Formule 1-veld: 'Hoe meer je wint, hoe minder vrienden'
- 2 uur geleden
- 1
Haas maakt eerste meters met VF-26 tijdens shakedown op Fiorano | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Wurz wijst naar impact motorfoefje: 'Dit kan het wereldkampioenschap beslissen'
- 3 uur geleden
'Toyota stuurt steeds meer het Formule 1-team van Haas aan'
- Vandaag 12:00
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari