Red Bull toont nieuwe overall voor Verstappen en Hadjar
Niet alleen de wagen van Red Bull Racing heeft een nieuw tintje gekregen, zoals afgelopen donderdag te zien was, ook de overalls van het Oostenrijkse team zijn hier en daar aangepast.
Red Bull liet afgelopen donderdag de nieuwe kleurstelling van de RB22 zien. Ford is vanaf dit jaar prominent aanwezig en het team is afgestapt van de matte kleurstelling. Daarnaast is er een patroon verwerkt in de nieuwe livery en is ook de teamkleding anders dan in de afgelopen jaren, waarmee een nieuw Formule 1-tijdperk wordt ingeluid.
Nieuwe overalls
Bij dat nieuwe tijdperk hoort ook een nieuwe overall, die Red Bull Racing vanmiddag heeft onthuld. Het ‘nieuwe’ logo van het team, waarbij de rode letters zijn voorzien van een witte omlijning, is op de overall te zien. Boven de naam van Verstappen staan nu vier sterren, die zijn vier wereldkampioenschappen symboliseren. Daarnaast is ook hier de kleur blauw verwerkt, met name aan de zijkanten van de overall.
