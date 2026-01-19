Startnummer één verschijnt op RB22 van Verstappen in promotiefilmpje Red Bull
Hoewel Max Verstappen dit seizoen heeft aangegeven met startnummer drie te rijden, is de RB22 van de Nederlander in een promotiefilmpje van Red Bull gespot met startnummer één.
De afgelopen vier jaar mocht Verstappen gebruikmaken van startnummer één, omdat hij in al die seizoenen als wereldkampioen werd afgevlagd. In 2025 ging die eer echter naar Lando Norris, die al heeft aangegeven het nummer één op zijn McLaren te laten zetten. Voor Verstappen lag een terugkeer naar startnummer 33 voor de hand, maar de Nederlander koos uiteindelijk voor nummer 3. Dat nummer kon hij in het verleden niet gebruiken, omdat het toebehoorde aan Daniel Ricciardo.
Startnummer één
Afgelopen vrijdag presenteerde Red Bull de nieuwe kleuren voor het seizoen, waarbij veel blauw werd gebruikt. Dat doet denken aan de samenwerking met Ford. Daarnaast werd op X een promotiefilmpje gedeeld waarin op seconde 31 de RB22 te zien is, zij het met startnummer één. Daar lijkt overigens een duidelijke reden voor te zijn: in de beelden wordt benadrukt dat het team één familie vormt, verenigd onder de zon en de stieren, een verwijzing naar het logo van Red Bull.
