Red Bull Racing onthulde enkele dagen geleden de kleurstelling van haar nieuwe RB22, maar het is nog maar de vraag of we het nieuwe paradepaardje in actie gaan zien tijdens de eerste dagen van de testweek in Barcelona. Er klinken namelijk geluiden dat Red Bull en Ford een race tegen de klok rijden op dit moment.

Eerder schreven wij al dat er hardnekkige geluiden klinken dat Ferrari problemen heeft de testweek in Barcelona te halen. Fred Vasseur zou zelfs in woede zijn uitgebarsten, toen hij dit nieuws te horen kreeg. Maar F1-Insider meldt - op basis van media in Italië - dat de Scuderia niet het enige team is dat zich in het zweet moet werken om op tijd klaar te zijn. Ook Alpine en Red Bull Racing worden genoemd. Hoewel bovengenoemde bron benadrukt dat het hier om slechts geruchten gaat en dat er "geen bewijs is om dit te ondersteunen", zijn er ook andere mensen die bevestigen dat Red Bull een race tegen de klok afwerkt, zoals voormalig F1-coureur Johnny Herbert.

Problemen bij Red Bull en Ford? Ook andere F1-teams worstelen

Herbert zegt eveneens te hebben vernomen dat Red Bull en Ford nog geen vlekkeloze voorbereiding achter de rug hebben. "Ik heb gehoord dat Ford het moeilijk heeft met Red Bull", zo zei hij tegenover JeffBet. Een schrale troost zou kunnen zijn dat vrijwel ieder team lijkt te worstelen met de implementatie van de nieuwe reglementen. Naast Ferrari, Alpine en dus Red Bull Racing, wordt ook van Mercedes gezegd dat zij problemen hebben. Toen zij probeerden de motoren achterin hun auto te plaatsen, wilde de auto niet starten. En dan heb je ook nog nieuwkomer Cadillac, voor wie het sowieso lastig wordt om direct competitief te zijn. Het enige topteam van wie we relatief weinig horen, is McLaren. Gaan zij opnieuw de benchmark zijn in 2026?

Teams mogen drie van de vijf dagen testen in Barcelona

De eerste testweek staat gepland van 26 t/m 30 januari aanstaande. Het Circuit de Catalunya in Barcelona vormt dan het decor, maar er zullen geen camera's aanwezig zijn. Deze testweek vindt plaats achter gesloten deuren. Hoewel er vijf dagen worden uitgetrokken voor deze test, mogen de teams maximaal drie dagen hun auto's de baan opsturen. Voor renstallen die hun auto niet op tijd af zouden kunnen krijgen, ligt het dan voor de hand om in ieder geval de eerste twee testdagen te skippen. Hiermee geven ze zichzelf dan wat extra tijd en kunnen ze alsnog volledig gebruik maken van de toegestane testtijd in Spanje.