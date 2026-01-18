Grote paniek bij Ferrari, zo weet F1-Insider op basis van berichten uit Italië te melden. Teambaas Fred Vasseur zou de controle over z'n emoties zijn verloren toen hij te horen kreeg dat de SF26 achter loopt op schema. De vertraging is zelfs dusdanig, dat Ferrari mogelijk niet op tijd klaar is om deel te nemen aan de eerste testweek in Barcelona - eind januari.

De ontwikkeling van de SF26 loopt flink achter op schema. Het is zelfs zo erg dat men zich zorgen maakt of de nieuwe bolide wel startklaar is wanneer het F1-circus afreist naar Spanje. Daar vinden eind januari immers de eerste testdagen in voorbereiding op het nieuwe seizoen plaats. Vasseur heeft echter te horen gekregen dat de SF26 mogelijk niet op dag één in actie kan komen op het Circuit de Catalunya. Het zou hebben geleid tot een woedeuitbarsting bij de Fransman.

Ferrari werkt tegen de klok voor eerste tests

De belangrijkste deadline is 26 januari 2026, de dag waarop de eerste gezamenlijke testsessie van start gaat in Barcelona. De officiële lancering van de SF26 staat gepland voor 23 januari in Maranello, gevolgd door een shakedown op Fiorano. De assemblage van de auto moet dus op 22 januari klaar zijn om deze krappe planning te kunnen halen.

Vasseur ontploft na horen slechte nieuws

Toen Vasseur over de nijpende situatie werd geïnformeerd, zou hij "de controleover zichzelf zijn verloren", zo wordt geschreven. In Maranello spreekt men van een "verontrustende" situatie. De druk staat er immers vol op bij Ferrari, dat een aantal magere jaren achter de rug heeft en in 2026 niet gelijk weer achter de feiten aan wil lopen.

Testdagen in Barcelona achter gesloten deuren

De testritten in Barcelona, die plaatsvinden van 26 tot en met 30 januari 2026, zijn besloten en er is dus geen publiek toegestaan. De teams zullen de vijf dagen voornamelijk gebruiken om de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbronnen en de actieve aerodynamica te controleren. De ware krachtsverhoudingen voor 2026 zullen pas duidelijk worden tijdens de openbare testdagen in Bahrein in februari.

