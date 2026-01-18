Johnny Herbert, voormalig Formule 1-coureur en analist, heeft zijn glazen bol geraadpleegd met het oog op 2026. Hij maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de Mercedes-krachtbronnen en denkt dat Cadillac het moeilijk gaat krijgen. Ook voorziet hij een grote rol voor de ingenieurs van de batterij.

"Ik heb nog niets van de teams gehoord, maar ik heb wel gehoord van problemen bij Mercedes toen ze de krachtbronnen achterin hun auto probeerden te monteren en deze niet startten", zo begint Herbert in gesprek met JeffBet. "Na geruchten dat Mercedes in de sterkste positie voor 2026 zou verkeren, lijkt dat toch niet het geval te zijn. Over het algemeen is het stil vanuit de fabrieken; teams steken hun energie erin en bereiden zich zo goed mogelijk voor. Ik weet zeker dat er veel kleine problemen zullen zijn, zoals altijd bij een nieuw jaar met een nieuwe auto en nieuwe regels. Er zijn veel onbekenden. Het is anders wanneer de auto in de fabriek wordt getest en wanneer deze op het circuit racet."

Artikel gaat verder onder video

Niet vanzelfsprekend dat McLaren opnieuw benchmark is

De veranderingen voor 2026, met name de bijna 50/50 verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen, zorgen voor nieuwe uitdagingen. "Dingen zijn nu zo anders; het is niet vanzelfsprekend dat McLaren hetzelfde zal zijn. De actieve aerodynamica, het ontbreken van de MGU-H, en de vijftig-vijftig verdeling tussen de batterij en de verbrandingsmotor. Het draait allemaal om hoe je de batterij zo lang mogelijk laat meegaan, want dat is een probleem gebleken in de simulators die ze hebben gebruikt", zo gaat Herbert verder.

"Technologie is de afgelopen jaren enorm geavanceerd, dus de nadruk zal liggen op efficiënter omgaan met de batterij. Ik heb gehoord dat ingenieurs uit de Formule E, die erg goed zijn in het configureren van de efficiëntie van batterijen en software, worden aangetrokken voor de Formule 1 om te helpen met dat aspect. Batterij-depletie zal dit jaar het grootste probleem zijn. Ik hoop dat het de races niet te veel beïnvloedt, tot het punt waarop coureurs elkaar moeten ontwijken en proberen hun batterijen op te laden om in te halen."

Veranderingen in de Formule 1 voor 2026

Herbert kijkt ook met enige scepsis naar de prestaties van de nieuwe teams. "Cadillac zal waarschijnlijk het meest teleurstellende team van 2026 worden", zo voorspelt hij. Hoewel het team ervaren coureurs als Valtteri Bottas en Sergio Perez wist aan te trekken, weet Herbert als geen ander dat het opbouwen van een compleet nieuw Formule 1-team een enorme leercurve met zich meebrengt. Hij verwacht dan ook dat Cadillac in de beginfase zal vechten voor posities achteraan op de grid en dat het mogelijk vier tot vijf jaar zal duren voordat het team volledig op niveau is.