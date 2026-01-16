Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies noemt het naïef om te denken dat de Oostenrijkse grootmacht aankomend Formule 1-seizoen direct op het niveau van de concurrentie zal zitten, maar belooft dat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar uiteindelijk aan de top zal staan.

Red Bull Racing was afgelopen nacht het eerste team dat het doek van de wagen voor aankomend seizoen heeft getrokken. De reglementen in de Formule 1 zijn compleet op de schop gegaan, waarmee een nieuw tijdperk in de sport is aangebroken. Daarnaast wordt dit voor de Oostenrijkse formatie het eerste seizoen waarin er in samenwerking met Ford met een krachtbron van eigen makelij wordt gereden. De uitdagingen zijn zodoende niet op één hand te tellen voor het team van Max Verstappen en Isack Hadjar, zo erkent ook teambaas Laurent Mekies. De Fransman vraagt de fans in het begin een beetje geduldig te zijn.

Een jaar vol uitdagingen

"We stappen een zeer belangrijk moment voor de Formule 1 binnen", vertelt Mekies bij de lancering van de nieuwe Red Bull in Detroit. "Het is de grootste reglementenwijziging in de historie van de sport. Maar dat was nog niet genoeg, want dat was ook het moment waarop we besloten om onze eigen krachtbron te ontwikkelen. Dat hebben we samen gedaan met de geweldige support van Ford, onze partner sinds het begin. Het is een bizarre uitdaging, een uitdaging die wellicht alleen door bedrijven zoals Red Bull en Ford bedacht kan worden. Maar daarom zijn we hier. Het wordt een jaar vol uitdagingen, maar dat is wat ons bij elkaar brengt."

Red Bull Racing vraagt om een beetje geduld

Hij vervolgt: "Na alles wat we hebben gezegd over de grootte van deze uitdaging, zou het naïef zijn om te denken dat we het eerste seizoen en de eerste race direct op het niveau van de concurrentie zitten die het al jaren doen. We zijn niet naïef. We weten dat we het moeilijk gaan krijgen, hoofdpijn zullen hebben en 's nachts wakker zullen liggen. Maar daarom zijn we hier. We hebben vertrouwen in de groep mensen en partners die we bij elkaar hebben gebracht, en samen zullen we ons door die moeilijkheden heen slaan. Uiteindelijk zullen we aan de top staan. Geef ons even de kans in de eerste paar maanden. Die moeilijkheden zullen uiteindelijk een goede herinnering zijn aan hoe groot deze uitdaging was, als we eenmaal aan de top staan."

