'Mercedes wilde Adrian Newey weglokken bij Red Bull'

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 17:15 - Laatste update: 19:47

Adrian Newey had zomaar de overstap naar Mercedes kunnen maken. Het team van Toto Wolff zou de Red Bull-ontwerper een aanbieding hebben gedaan, maar daar is de Brit niet op ingegaan.

Dat meldt F1-insider.com op basis van bronnen in de paddock. Red Bull is sinds vorig seizoen het te kloppen team in de Formule 1 en dat zwengelt natuurlijk interesse aan in de mensen die voor dat succes verantwoordelijk zijn. Newey is er daar als designer natuurlijk één van en dus hoopte Mercedes hem te verleiden tot een overstap van Milton Keynes naar Brackley, waar de fabriek van Mercedes staat.

Newey zou een telefoontje hebben gekregen van een voormalig Red Bull-medewerker, die nu werkzaam is als personal assistent van Wolff. De dame in kwestie kreeg de schone taak Newey te overtuigen, maar slaagde daar niet in. Sterker nog: het is Red Bull-adviseur Helmut Marko die rondbazuint dat Mercedes toenadering zocht tot Newey en dat ze vriendelijk de deur gewezen zijn. “Meneer Wolff lijkt er geen vertrouwen in te hebben dat zijn eigen mensen de problemen met hun auto kunnen oplossen”, aldus Marko.

Ruilhandel met Ferrari

Ook rondom Ferrari’s Laurent Mekies speelt van alles. Hij maakt in 2024 de overstap naar AlphaTauri, waar hij Franz Tost op gaat volgen als teambaas. Ferrari zou daarbij hebben voorgesteld dat Mekies eerder te laten gaan, in ruil voor Newey-rechterhand Pierre Waché en nog twee andere Red Bull-kopstukken. “Maar het is hier geen Arabische bazaar”, zei Marko daarover. “Waché wil helemaal niet weg en we gaan niet in op de voorwaarden van Ferrari.”