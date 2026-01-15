McLaren heeft haar volledige rijdersbezetting bekendgemaakt voor het seizoen van 2026. Natuurlijk wisten we al dat Lando Norris, de regerend wereldkampioen, en Oscar Piastri in het papaja uit zouden komen, maar nu weten we ook wie de reserves zijn en wat de rol van Richard Verschoor is.

McLaren heeft een zeer succesvol 2025 achter de rug. Voor het eerst sinds 1998 wonnen ze beide WK-titels in de Formule 1. Naast het constructeurskampioenschap sleepte Norris het rijderskampioenschap binnen door Max Verstappen op twee puntjes achter zich te houden. Ook het IndyCar-team begint steeds meer vooruitgang te boeken. Pato O'Ward sleepte twee overwinningen binnen, op Iowa Speedway en op de straten van Toronto, en werd vicekampioen, terwijl Christian Lundgaard zes podiums verdiende. Ondertussen kondigde McLaren ook aan dat het in 2027 aan het FIA World Endurance Championship zal meedoen met een eigen Hypercar.

Artikel gaat verder onder video

Fornaroli naast O'Ward reserve, rol van Verschoor aangekondigd

De formatie uit het Britse Woking heeft bekendgemaakt dat diezelfde O'Ward de rol van reservecoureur zal behouden in de Formule 1. Daar komt regerend FIA Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli echter nog bij. "Ik ben ontzettend blij dat ik een uitgebreidere rol mag vervullen bij het McLaren Formule 1-team als reservecoureur, als onderdeel van het McLaren-opleidingsprogramma. Het is een spannende volgende stap in mijn carrière en ik kijk ernaar uit om dit seizoen bij te dragen aan zo'n succesvol, kampioenschapswinnend team", liet de jonge Italiaan weten. O'Ward en Fornaroli kunnen dus ingezet worden, mochten Norris of Piastri niet deel kunnen nemen aan een Grand Prix.

© McLaren

Richard Verschoor zal deelnemen aan de LMP2-klasse van de European Le Mans Series met Duqueine Team en zal daarnaast tests voor McLaren doen ter voorbereiding op het Hypercar-programma in het FIA WEC.

Verder heeft McLaren nog een boel juniorcoureurs die in verschillende kampioenschappen uit zullen komen: Christian Costoya, Ella Häkkinen, Dries VAn Langendonck, Ella Lloyd, Matteo De Palo en Ella Stevens.

Gerelateerd