Rui Marques heeft uitgelegd hoe hij graag te werk gaat in de Formule 1. Als wedstrijdleider wil hij juist een band vormen met de coureurs in plaats van dat hij aan de ene kant staat en de coureurs aan de andere kant. Rekening houden met de wensen van de coureurs staat dan ook, naast de veiligheid, voorop.

Marques is sinds de Grand Prix van Las Vegas van 2024 de wedstrijdleider van de Formule 1. Niels Wittich moest na het raceweekend in São Paulo van dat seizoen vertrekken, en zo werd Marques alweer de vijfde verschillende wedstrijdleider in zes jaar tijd. Michael Masi nam de rol over vanaf 2019 na het overlijden van Charlie Whiting, maar die moest zijn koffers pakken na de controversiële afsluiter van 2021 in Abu Dhabi. Eduardo Freitas en Wittich zouden elkaar vanaf 2022 afwisselen, maar halverwege dat seizoen was de eerstgenoemde alweer weg. Van Marques hoeven we echter niet te verwachten dat hij binnenkort de laan wordt uitgestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Marques wil juist samenwerken met de coureurs

"Mijn manier van werken, in alle kampioenschappen en niet alleen hier, is altijd geweest om samen te werken met de coureurs en de teams", vertelde Marques in een interview met Motorsport.com. Dat merken de coureurs zelf ook. Carlos Sainz, die naast Williams-coureur ook mededirecteur is van de Grand Prix Drivers' Association, zei tegenover hetzelfde medium: "Eerlijk gezegd kan ik alleen maar goede dingen zeggen over Rui." Marques vervolgde: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat wij aan de ene kant staan en zij aan de andere. Uiteindelijk maken we deel uit van hetzelfde spektakel en moeten we samenwerken. Natuurlijk moet ik de regels volgen en staat veiligheid altijd voorop. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen."

Related image

Rekening houden met de feedback van de coureurs

"In de Formule 1 heb ik het voorrecht om met twintig van de beste coureurs te werken, wat betekent dat ik al hun ervaring moet benutten", legde de Portugees uit. Hij wil, waar mogelijk, constant rekening houden met de feedback van de coureurs. "Ik heb zelf natuurlijk nooit in een F1-auto gezeten. Dat betekent dat als zij aangeven dat er een probleem is op de baan en wij dat niet zien, ik daarop moet vertrouwen en mijn handelen daarop moet baseren. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk niet altijd mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Dat hangt niet alleen van mij af, maar ook van de circuits, de reglementen enzovoort. Maar de samenwerking met hen verloopt goed en ik geniet er echt van."

Gerelateerd