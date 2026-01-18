Aston Martin zet met Newey én Honda in op 2026: maar hoe staan ze er nu echt voor?

Aston Martin staat op het punt een enorme metamorfose te ondergaan in 2026, wanneer de nieuwe motor- en chassisreglementen hun intrede doen en het team een nieuwe fase als fabrieksteam hoopt in te gaan. Heeft het team, met onder andere Adrian Newey en Honda als dragende krachten, haar zaakjes op orde voor komend jaar?

De nieuwe faciliteiten op de Silverstone Campus, waaronder een eigen windtunnel en een hypermoderne simulator, zijn inmiddels allemaal operationeel. Deze investeringen zijn broodnodig geweest om de uitdagingen van de nieuwe regels aan te gaan, die gericht zijn op lichtere, compactere auto's met actieve aerodynamica en een grotere rol voor de elektrische aandrijving. Aston Martin wil vanaf het eerste moment van het nieuwe tijdperk als één geïntegreerd team opereren en direct meedoen om de wereldtitel. Maar zijn ze hierin geslaagd?

Ontwikkeling Honda-krachtbron kent hobbels

Hoewel de ambities hoog zijn en de faciliteiten op orde zijn, zijn er ook uitdagingen. De ontwikkeling van de nieuwe Honda-krachtbron kent haar obstakels, met wisselende testresultaten en zorgen over mogelijke mazen in de wet rondom de compressieverhouding van de motoren, waar met name Mercedes en Red Bull winst lijken te hebben geboekt. Daarnaast moet Aston Martin voor het eerst zelf versnellingsbakken en achterwielophangingen ontwerpen en bouwen, wat extra druk legt op de interne productiecapaciteit.

Aston Martin kocht in de voorgaande seizoenen de versnellingsbak en achterwielophangingen kant-en-klaar in bij Mercedes, maar voor het seizoen van 2026 zijn ze daar zelf volledig verantwoordelijk voor. De eigen versnellingsbakken, eigen achterwielophangingen en de productiecapaciteit hiervan ligt in handen van het personeel op de AMR Technology Campus in Silverstone.

Newey moet Aston Martin naar topteams brengen

Desondanks zien experts in Aston Martin een team met enorm potentieel, mede dankzij de komst van Newey, die een centrale rol speelt in het ontwerp van de 2026-auto. De infrastructuur en de technische kennis zijn aanwezig, maar analisten waarschuwen wel dat een directe strijd om de wereldtitel in het eerste jaar van de nieuwe reglementen mogelijk een brug te ver is. Aston Martin zal ongetwijfeld een enorme sprong voorwaarts maken in 2026 en zich bij de topteams kunnen voegen, maar of ze direct kunnen domineren, is nog maar de vraag.

Wereldtitel of top vier?

Analisten waarschuwen dat het eerste jaar vooral in het teken zal staan van het integreren van Newey's filosofie en de nieuwe Honda-motor. Het team kan een grote sprong maken en heeft de ingrediënten voor succes inmiddels in huis, maar een plek in de top vier wordt realistischer geacht dan de wereldtitel.