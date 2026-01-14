Max Verstappen werd in een interview gevraagd naar de situatie rondom Kimi Antonelli tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Qatar. De uitspraken van de Red Bull Racing-coureur hebben de tongen losgemaakt op social media. Daar wordt hij uitgemaakt voor 'hypocriet'.

Verstappen verloor in Abu Dhabi de WK-titel van 2025 op twee puntjes achter Lando Norris. De McLaren-coureur had in de voorlaatste ronde van de één na laatste race, in Qatar, juist die twee extra puntjes kunnen pakken dankzij een foutje van Antonelli. Helmut Marko en Gianpiero Lambiase van Red Bull hintten erop dat Antonelli dat als Mercedes-coureur zijnde expres deed, aangezien McLaren met een Mercedes-krachtbron rijdt, maar daar was niks van waar. Verstappen was boos dat zijn eigen team dat überhaupt suggereerde en keurde de doodsbedreigingen jegens Antonelli af.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen koestert geen wrok tegen Antonelli

Verstappen koestert dan ook absoluut geen wrok tegen de jonge Italiaan. "Helaas maakte Kimi een foutje die uiteindelijk een grote rol zou spelen", vertelde de viervoudig wereldkampioen tegenover Blick. "Maar fouten horen er nou eenmaal bij in onze sport, al helemaal wanneer je op de limiet vecht en een coureur in de beste auto direct achter je zit. Het is jammer dat Kimi onder druk net een beetje te wijd ging, maar dat nou eenmaal gebeuren. Ik ben dan ook helemaal niet boos."

Related image

Felle kritiek op social media richting Verstappen

Ondanks dat Verstappen duidelijk maakte dat hij niet boos is op Antonelli, lieten verschillende F1-fans weten dat zij anders denken over bovenstaande uitspraken. X-gebruikers gooiden het namelijk over een andere boeg en begonnen over dat Verstappen zelf boos werd op een journalist, toen hem werd gevraagd naar het veelbesproken incident tussen hem en George Russell in Spanje.

it’ll always piss me off how rude max was to that reporter that asked about barcelona after the season. it was a FULLY valid question bc it DID cost him the title. you don’t have the right to yell at people just because you don’t like hearing about your mistakes — caitlin ¹ | WORLD CHAMPION (@caitlinemrose4) January 13, 2026

brave words from a guy that crashes out whenever hes asked to comment on his own mistakes https://t.co/LmL7XzasQB — marie 🪐 P1N ✨️ (@mmxrie63) January 14, 2026

He’s so magnanimous when talking about mistakes random drivers make and yet becomes so angry when asked about his own. https://t.co/z27Y6hovIi pic.twitter.com/wQNVxKBP4Z — navyshelby ¹ (@navycshelby) January 14, 2026

im sorry but the "ended up playing a big role" it's not his fault???? https://t.co/BbXKbhRBZt — sya ✮ (@malfoytherin) January 14, 2026

these people want the entire grid to work just for verstappen but when mclaren even remotely said they might help lando in AD if he needed they were losing their minds and playing the favouritism against piastri gimmick https://t.co/3doJEwpLEH — Nada (@four4ln) January 14, 2026

this is a very valid take by the way, even if you like max. and he should NOT be talking about kimi whatsoever, idc about the context or the question that was asked. not your teammate, not in the championship contention, not your business! https://t.co/gbYaApz2tU — annie darling (@aananasjuice) January 14, 2026

Gerelateerd