Verstappen bekritiseerd op social media na uitspraken over Antonelli: "Dat recht heeft hij niet!"
Max Verstappen werd in een interview gevraagd naar de situatie rondom Kimi Antonelli tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Qatar. De uitspraken van de Red Bull Racing-coureur hebben de tongen losgemaakt op social media. Daar wordt hij uitgemaakt voor 'hypocriet'.
Verstappen verloor in Abu Dhabi de WK-titel van 2025 op twee puntjes achter Lando Norris. De McLaren-coureur had in de voorlaatste ronde van de één na laatste race, in Qatar, juist die twee extra puntjes kunnen pakken dankzij een foutje van Antonelli. Helmut Marko en Gianpiero Lambiase van Red Bull hintten erop dat Antonelli dat als Mercedes-coureur zijnde expres deed, aangezien McLaren met een Mercedes-krachtbron rijdt, maar daar was niks van waar. Verstappen was boos dat zijn eigen team dat überhaupt suggereerde en keurde de doodsbedreigingen jegens Antonelli af.
Verstappen koestert geen wrok tegen Antonelli
Verstappen koestert dan ook absoluut geen wrok tegen de jonge Italiaan. "Helaas maakte Kimi een foutje die uiteindelijk een grote rol zou spelen", vertelde de viervoudig wereldkampioen tegenover Blick. "Maar fouten horen er nou eenmaal bij in onze sport, al helemaal wanneer je op de limiet vecht en een coureur in de beste auto direct achter je zit. Het is jammer dat Kimi onder druk net een beetje te wijd ging, maar dat nou eenmaal gebeuren. Ik ben dan ook helemaal niet boos."
Felle kritiek op social media richting Verstappen
Ondanks dat Verstappen duidelijk maakte dat hij niet boos is op Antonelli, lieten verschillende F1-fans weten dat zij anders denken over bovenstaande uitspraken. X-gebruikers gooiden het namelijk over een andere boeg en begonnen over dat Verstappen zelf boos werd op een journalist, toen hem werd gevraagd naar het veelbesproken incident tussen hem en George Russell in Spanje.
