De analisten van Viaplay blikten in het jaaroverzicht van de Formule 1 terug op de Grand Prix van Qatar. Daar wist Max Verstappen zijn titelkansen in leven te houden, dankzij de strategische blunder van McLaren. Christijan Albers kan nog altijd niet geloven dat Oscar Piastri en Lando Norris niet de pitstraat in werden gefloten.

Piastri en Norris startten op het Lusail International Circuit vanaf de voorste rij. De eerstgenoemde kon de leiding vanaf de pole behouden, maar Norris verloor zijn tweede plaats aan Verstappen. Een safety car voor de crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly zorgde ervoor dat iedereen in ronde 7 een pitstop kon maken om het daarna met nog één stop te gaan richting de finish te redden. McLaren bleef echter als enige buiten en dus liepen Piastri en Norris in feite een pitstop achter. Verstappen kon zo naar de overwinning rijden. Piastri werd nog tweede, maar Norris kwam Carlos Sainz niet voorbij en miste het podium.

McLaren lag te slapen

"Qatar ging gewoon weer finaal mis", begon Albers bij het jaaroverzicht van Viaplay. "Iedereen kwam naar binnen. Iedereen wist dat er 57 rondjes waren, je mocht maar 25 ronden met één set banden rijden, en de safety car kwam in ronde 7. Dat is een fucking no-brainer." Giedo van der Garde voegde toe: "Als je als Norris zijnde ziet dat Max voor jou ligt en vervolgens niet mee naar binnen gaat, dan ben je echt aan het slapen." Tom Coronel sloot af: "Daar verkloot McLaren volledig de strategie. Dank je wel, McLaren."

© Red Bull Content Pool

Norris gewaarschuwd door Albers

Verstappen kon dankzij het geblunder van McLaren als titelkandidaat naar de seizoensfinale in Abu Dhabi. De Red Bull-coureur had een achterstand van 12 punten op Norris en een voorsprong van 4 punten op Piastri. Hij won de wedstrijd opnieuw, maar omdat Norris derde werd, was het de Brit die genoeg deed om het wereldkampioenschap te pakken. Albers waarschuwde hem echter: "Lando Norris, nummertje één. Die is voor jou. Maar pas op, want er zijn heel wat coureurs die in je nek hijgen. In 2026 gaan ze er allemaal voor strijden."

