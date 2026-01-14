close global

FIA verbiedt gebruik van MGU-K in eerste 50 meter bij start

Remy Ramjiawan
De FIA heeft besloten dat de MGU-K, een essentieel onderdeel van de hybride aandrijflijn, vanaf 2026 niet meer mag worden gebruikt in de eerste 50 meter na de start van een Formule 1-race. Daarmee moeten de coureurs bij het doven van de startlichten volledig vertrouwen op de verbrandingsmotor.

Volgens de nieuwe regel, vastgelegd in Artikel C5.2.12 van de technische reglementen over de power units van 2026, mag de MGU-K dus niet alleen 50 meter na de start pas worden ingeschakeld, het mag ook alleen worden gebruikt als de auto's 50 km/u of sneller rijden. Hoe dit precies werkt en welke technische uitdagingen dit met zich meebrengt, hebben we in een eerder artikel behandeld.

Controle coureurs

De FIA wil met het verbod op de MGU-K in de eerste 50 meter meer controle geven aan de coureurs. Bovendien maakt deze regel deel uit van een bredere set voorschriften rondom het gebruik van elektrische componenten en het terugwinnen van energie. Het doel is uiteindelijk een minder complexe start te realiseren.

Complexiteit reduceren

De wijziging maakt onderdeel uit van een bredere herziening van de motorreglementen voor 2026. Hoewel de elektrische componenten en dan met name de MGU-K, krachtiger worden (tot 350 kW), wordt het gebruik ervan strenger gereguleerd. Zo krijgt de MGU-K een koppelbeperking van 500 Nm en is er een nieuwe 'Override Mode' geïntroduceerd, die fungeert als een soort elektrische DRS om inhalen te bevorderen.

