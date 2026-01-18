Fernando Alonso is een icoon in de Formule 1 en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug met twee wereldtitels en talloze overwinningen. Maar wie zijn de mensen achter de coureur die hem steunen? De familie van Fernando Alonso speelt een cruciale rol in zijn leven, zowel in zijn jeugd als nu in zijn loopbaan. En hoe zit het in de liefde? GPFans zocht het uit.

Zijn ouders, José Luis Alonso en Ana Díaz, komen uit een arbeidersgezin in Oviedo, Spanje. José Luis werkte als monteur in een fabriek en was daarnaast een amateur-kartcoureur. Hij bouwde zelfs een kart voor zijn kinderen, wat de vonk deed overslaan voor de passie van Fernando voor de autosport. Ana Díaz, zijn moeder, werkte in een warenhuis en hielp Fernando door zijn race-overalls en accessoires te naaien en aan te passen, wat het gezin weer wat geld bespaarde. Ze heeft altijd haar steun betuigd, ook tot op de dag van vandaag, waar ze nog steeds in de paddock te vinden is. Over de opa en oma van Fernando is weinig openbare - en betrouwbare - informatie te vinden. Het is daardoor ook onbekend of zijn grootouders nog in leven zijn.

Zus Lorena Díaz steunt Fernando Alonso op de achtergrond

Fernando heeft ook nog een oudere zus, Lorena Díaz. Zij zou eigenlijk de kart van vader Alonso krijgen, maar ze had geen interesse om te racen. Dit gaf de toen nog maar drie jaar oude Fernando de kans om met de kart aan de slag te gaan. Lorena koos uiteindelijk voor een carrière in de geneeskunde en steunt haar broer op de achtergrond.

Fernando Alonso heeft drie keer het huwelijk geprobeerd

In zijn privéleven heeft Fernando ook de nodige relaties gehad. Zo was hij van 2006 tot 2011 getrouwd met Raquel del Rosario, de zangeres van de Spaanse band El Sueño de Morfeo. Na haar volgden nog twee huwelijken die eindigden in een scheiding, met de Spaanse tv-presentatrice Lara Álvarez en het Italiaanse model Linda Morselli. Sinds 2023 heeft hij een relatie met Melissa Jiménez, een sportjournaliste die gespecialiseerd is in motorsport. Zij is de dochter van de chief engineer van het Aprilia MotoGP Racing team en heeft zelf ook al drie kinderen uit een eerder huwelijk. Het stel verwacht in maart 2026 hun eerste kind samen. Voor Fernando wordt het zijn eerste eigen kind.

Familie Alonso en aanstaand vaderschap

Hoewel Fernando Alonso zelf nog geen kinderen heeft, zal hij dus binnenkort vader worden. De komst van zijn kind valt samen met de start van het Formule 1-seizoen van 2026. Naar verluidt wordt het kindje van Alonso en Jiménez ook in maart verwacht. In hoeverre dit invloed gaat hebben op zijn seizoensstart en of hij wellicht enkele F1-verplichtingen aan zich voorbij moet laten gaan, zal de tijd moeten uitwijzen.

Belangrijke personen in het leven van Fernando Alonso Relatie Naam Beroep/Rol Bijzonderheden Ouders José Luis Alonso en Ana Díaz Monteur/Amateur-kartcoureur en Warenhuismedewerker Bouwden kart voor Fernando, moeder naaide racekleding. Zus Lorena Díaz Geneeskunde Steunt Fernando op de achtergrond. Ex-echtgenote Raquel del Rosario Zangeres (El Sueño de Morfeo) Getrouwd van 2006-2011. Ex-echtgenote Lara Álvarez Tv-presentatrice Getrouwd na Raquel del Rosario. Ex-echtgenote Linda Morselli Model Getrouwd na Lara Álvarez. Huidige partner Melissa Jiménez Sportjournaliste (motorsport) Dochter van Aprilia MotoGP chief engineer, heeft drie kinderen uit eerdere relatie. Verwacht kind in maart 2026.

