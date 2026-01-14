Het team van Red Bull Racing trapt op 15 januari het nieuwe seizoen af met een presentatie in Detroit. Tijdens het Ford Racing Season Launch-evenement zullen we de livery van de RB22 te zien krijgen. Ook zusterteam Scuderia AlphaTauri laat daar zijn nieuwe wapenfeit zien en via dit artikel kun je die presentatie live volgen.

Voor de twee Red Bull-teams staat een belangrijk seizoen te wachten. Niet alleen moeten de renstallen één van de grootste reglementswijzigingen uit de geschiedenis van de sport weten te tackelen, dit jaar rijden beide teams bovendien met een compleet nieuwe power unit, ontwikkeld door Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford.

Artikel gaat verder onder video

Launchevent Red Bull Racing

Afgelopen seizoen toonden de teams hun wagens tijdens het F1-75-evenement in Londen. Dit seizoen is dat anders: de teams organiseren weer hun eigen launch-evenementen. Red Bull doet dit op donderdag 15 januari in Detroit. Door het tijdsverschil is het evenement in Nederland live te volgen in de nacht van donderdag op vrijdag om 01:00 uur. Niks missen van de launch? Via de video hieronder kun je het spektakel volgen.

Gerelateerd