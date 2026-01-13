Zak Brown, de CEO van McLaren, blikt met trots en realisme terug op het Formule 1-seizoen van 2025. Hoewel McLaren de coureurs- en constructeurstitel wist te pakken, ging het allemaal niet zonder slag of stoot. Toch hebben de fouten het team alleen maar sterker gemaakt richting de toekomst, zeker met het oog op de grote reglementswijzigingen van 2026.

Het seizoen van 2025 was er één van een overheersende auto, maar ook van veel operationele missers. Zo verloor McLaren in Las Vegas door een dubbele diskwalificatie voor te veel slijtage aan de vloer een hoop cruciale punten. Ook een strategische blunder in Qatar onder de vroege safety car zorgde voor de nodige spanning in de titelstrijd. Desondanks wist Lando Norris uiteindelijk zijn eerste wereldtitel te pakken en wist McLaren de constructeurstitel veilig te stellen.

Shit happens

Brown blikt nu terug op de uitdagingen. "We zijn racers en hebben lang genoeg in deze sport gezeten om te begrijpen dat er soms rare dingen gebeuren, dat hoort bij het spel. Shit happens", zo begint hij. "Wat belangrijk is, is hoe we reageren in deze situaties om onszelf vooruit te helpen." De Amerikaan benadrukt dat het team verantwoordelijkheid neemt voor de fouten en deze direct, openlijk en constructief aanpakt om sterker en meer eensgezind verder te gaan. "De lessen die we vorig jaar hebben geleerd – en dat waren er veel – maken deel uit van onze voortdurende ontwikkeling als team en zullen ons ongetwijfeld beter voorbereid maken."

Oscar Piastri

Brown ziet de lessen uit 2025 als een essentieel onderdeel van de "constante evolutie" van McLaren. Zelfs na een succesvol weekend werd er uitvoerig geëvalueerd wat er beter kon. Hij prees het vermogen van het team om na tegenslagen met "kracht en doelgerichtheid" terug te komen, wat cruciaal was voor het behalen van de constructeurstitel. Naast Norris wordt ook teamgenoot Oscar Piastri geprezen door Brown. De jonge Australiër, die pas drie seizoenen in de Formule 1 actief is, rijdt met een volwassenheid die zijn beperkte ervaring volledig logenstraft. Brown noemt hem een "ster" en een "geweldige teamplayer", die cruciaal was voor het binnenhalen van de constructeurstitel. "We wisten vanaf het moment dat hij arriveerde dat we een ster in huis hadden, en het was een genoegen om te zien hoe hij zich in zo'n korte tijd heeft ontwikkeld tot een titelkandidaat. Ik twijfel er niet aan dat zijn ster de komende jaren zal blijven rijzen."