Sergio Pérez vertelt dat zijn loopbaan in de Formule 1 zomaar heel anders had kunnen lopen. De Mexicaan doet namelijk uit de doeken dat hij dicht bij een zitje bij het team van Mercedes was.

Pérez verdween eind 2024 tijdelijk van het toneel in de Formule 1, toen zijn contract door Red Bull Racing vanwege tegenvallende prestaties vroegtijdig werd beëindigd. Lang heeft de 35-jarige coureur echter niet langs de zijlijn hoeven te staan. Pérez maakt aankomend seizoen zijn rentree op het hoogste niveau bij het gloednieuwe team van Cadillac, waar hij samen met Valtteri Bottas de line-up vormt. De coureur uit Guadalajara begon zijn carrière in 2011 bij het team van Sauber, waarna hij voor McLaren, Force India/Racing Point en Red Bull Racing reed. Maar het had niet veel gescheeld of zijn loopbaan had een heel ander verloop gekend.

Pérez was bijna onderweg naar Mercedes

De Mexicaan doet uit de doeken dat na zijn sterke debuut in de sport bij Sauber, Mercedes tot het lijstje met mogelijkheden behoorde. De Duitse grootmacht was tussen 2014 en 2021 oppermachtig in de Formule 1 en een zitje daar had Pérez misschien wel wereldtitels opgeleverd. Het was echter Lewis Hamilton die daar een stokje voor stak met zijn besluit om het team van McLaren in te ruilen voor de Zilverpijlen, wat destijds een opmerkelijke keuze leek gezien de huidige performance van beide teams. Het was vervolgens Pérez die het stoeltje van Hamilton bij McLaren overnam.

Contract geaccepteerd bij McLaren

"Ineens deed zich een kans voor die ik nooit voor mogelijk had gehouden", vertelt Pérez in de podcast Cracks. "Ik dacht altijd dat er twee teams waren waar ik nooit voor zou rijden: McLaren en Red Bull Racing, want zij leiden hun eigen coureurs op. Toen kwam McLaren ineens voorbij. Ze waren nerveus, omdat Hamilton vertrok. Als Hamilton niet naar Mercedes was gegaan, had ik de optie bij Mercedes ook gehad. Dus McLaren bood mij met veel zelfvertrouwen een contract aan en dat accepteerde ik."

