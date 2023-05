Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 11:59

De organisatie van de Grand Prix van Miami zou best willen overwegen de race voortaan ‘s nachts te laten verrijden. In dat geval kun je maar beter een goede wekker kopen.

In Miami draait alles om spektakel en daar zou een nachtrace zeker aan bij kunnen dragen. Het Formule 1-management staat zeer welwillend tegenover nachtraces, zeker als die in een aansprekende stad gehouden kunnen worden. Miami lijkt in dat opzicht een perfecte locatie, al zou dat wel betekenen dat we in Europa midden in de nacht voor de televisie zitten. Ter vergelijking: de races in Qatar en Las Vegas starten om 20.00 en 22.00 uur lokale tijd. Houdt Miami diezelfde tijden aan, dan start de race om 02.00 of 04.00 uur Nederlandse tijd.

Artikel gaat verder onder video

Nu de sport steeds meer kan rekenen op Amerikaanse interesse, hoeft dat echter geen bezwaar meer te zijn. “We hebben daar zeker gesprekken over gevoerd”, stelt Tom Garfinkel, CEO van de Miami Dolphins en mede-organisator van de race. “We kunnen in deze tijd van het jaar lastig voorspellen wat het weer doet. Vorig jaar was het bijvoorbeeld enorm warm. Maar er komt veel meer bij kijken in de Formule 1 en de televisiewereld. Er zijn veel meer factoren die we mee moeten wegen, maar wij staan er zeker voor open. We zijn nog niet zover dat we er een beslissing kunnen nemen, maar we kijken zeker hoe het eruit zou kunnen zien.”

Bezwaren

Op dit moment staan er zes nachtraces op de kalender. Soms worden die middenin de woestijn verreden, zoals in Abu Dhabi en Qatar, maar in Singapore en Las Vegas rijden de F1-coureurs dwars door de stad. Dat zou een probleem kunnen zijn in Miami, waar de organisatie al moeite genoeg had om de benodigde vergunningen op orde te krijgen. Het verplaatsen van de race naar de nacht zal ongetwijfeld op nog meer tegenstand kunnen rekenen en is dus zeker niet zomaar geregeld.