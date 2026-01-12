Haas-teambaas ziet Bearman op Verstappen lijken: "Daarom is Max zo geweldig"

De rijstijl van Ollie Bearman blijkt op die van Max Verstappen te lijken. Net als Verstappen wil de Haas-coureur graag een onstabiele achterkant hebben. Dat is Ayao Komatsu en zijn engineers ook opgevallen, die lovend zijn over hun "ongelooflijke" coureur.

Bearman mocht in 2024 al debuteren in de Formule 1, eerst bij Ferrari als invaller van Carlos Sainz die een blindedarmontsteking had, en daarna bij Haas voor Kevin Magnussen, eerst vanwege een ziekte en daarna vanwege een schorsing. De jonge Brit maakte in 2025 zijn allereerste voltijdsseizoen mee. Hij versloeg direct zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon en kwam met de Haas op P13 in de eindstand terecht op 41 punten. Dat hij als rookie zo'n indruk heeft weten te maken, kan aan zijn rijstijl liggen, die lijkt op die van Verstappen.

Haas-engineers onder de indruk van aanpassingsvermogen Bearman

"Ik denk dat die beoordeling wel terecht is", reageerde Bearman, toen The Race opmerkte dat hij ertoe in staat is om met een onstabiele achterkant om te gaan. "Ik neig meer naar een positieve auto, eentje die meer reactief is aan de voorkant. Over het algemeen kan ik er meer rondetijd uithalen met zo'n auto, dus dat is positief voor mij. Er zijn momenten geweest dat de auto iets te ver op de limiet zat en ik een stapje terug moest doen qua afstelling, omdat ik merk dat deze auto [de VF-25 van vorig jaar], met name sinds we de prestaties hebben opgeschroefd, nogal gevoelig is voor wind en wat inconsistent is onder wisselende omstandigheden. Vaak kijken mijn engineers naar de data en dan zijn ze verbaasd over hoeveel instabiliteit ik aan de achterkant kan tolereren. Maar zo moet je met deze auto's rijden en zo haal je er prestaties uit. De sleutel is aanpassingsvermogen."

Komatsu maakt vergelijking met Bearman en Verstappen

Haas-teambaas Komatsu voegde toe: "Als de auto voor 100% stabiel is, dan kun je niet sturen, je kunt alleen rechtdoor. Om door de bochten te komen, moet je het minder stabiel maken. Dan is het gewoon een glijdende schaal. Daarom is Max zo geweldig: hij kan een auto besturen die, laten we zeggen, de minste stabiliteit heeft, maar hij kan ongelooflijk nauwkeurig zijn onder alle omstandigheden, op elk circuit, met alle banden. Het is ongelooflijk", zo vertelde de Japanner lovend over Verstappen. "Ollie neigt absoluut meer naar die richting dan mensen als Esteban en Nico [Hülkenberg]. Omdat hij in staat is die ultieme tijd over één rondje te leveren, is hij ongelooflijk. Het is duidelijk dat Ollie minder stabiliteit kan verdragen dan veel andere coureurs. Ik kan me voorstellen dat Max hetzelfde heeft, maar dan in een zeer extreme vorm."

