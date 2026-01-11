Montoya: 'Verstappen niet automatisch nummer één bij team'

Max Verstappen wordt nog steeds met enige regelmaat in verband gebracht met een overstap naar een ander F1-team in de nabije toekomst. Mocht het zover komen, dan is het geen uitgemaakte zaak dat Verstappen ook daar automatisch de nummer één-coureur is, zo stelt Juan Pablo Montoya.

Al jarenlang is er geen twijfel over wie er de absolute nummer één is bij Red Bull Racing. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo bij de Oostenrijkse renstal in 2018, maakt er maar één man de dienst uit: Verstappen. De Nederlander heeft al zijn teamgenoten het zwijgen weten op te leggen, van Pierre Gasly tot Yuki Tsunoda. In deze periode wist Verstappen ook viermaal de wereldtitel te veroveren. Op dit moment is hij - in de ogen van velen - dan ook de beste coureur op de grid. Er wordt met regelmaat gespeculeerd over zijn toekomst en een overstap naar een ander team is niet uit te sluiten - zeker als Red Bull er komend seizoen niet bij zit. Maar een overstap naar een ander team, levert Verstappen geen nummer één-situatie op, denkt Montoya.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen niet automatisch de nummer één

“Als Max naar een team overstapt dat op dat moment niet goed presteert, zal hij daar uiteindelijk slagen. Maar de realiteit is dat hij daar niet automatisch de nummer één zal zijn en niet dezelfde status zal hebben als bij Red Bull, waar hij vrijwel volledige vrijheid geniet", zo vertelt Montoya in de podcast van AS. "Dat maakt zo’n overstap ingewikkeld." Verstappen zou bij Red Bull ook de luxe hebben dat alles omtrent de auto zo wordt gedaan, dat hij er het meeste profijt van heeft. Dat was ook wat Sergio Pérez onlangs suggereerde. Teamgenoten van Verstappen kunnen dan eigenlijk alleen maar falen. Montoya erkent dat Verstappen echt wel een zogenoemd goudhaantje is van Red Bull - en sluit zich dan ook aan bij de woorden van Pérez.

Verstappen krijgt voorkeursbehandeling ten opzichte van teamgenoten

"De realiteit is echter dat wat hij (Pérez) zei behoorlijk hard is. Als je sneller bent dan Max, is dat een probleem. Ben je langzamer dan Max, dan is dat óók een probleem. In beide gevallen verlies je gezichtsverlies en krijg je een stempel opgedrukt. Ga je sneller dan Max, dan wordt alles aangepast zodat Max weer sneller kan zijn. Ga je langzamer, dan krijg jij de schuld en doe jij het zogenaamd verkeerd. Zo werkt het nu eenmaal. Dat is precies wat ik moeilijk vind aan het idee dat Max naar een ander team zou gaan", aldus Montoya.

Gerelateerd