Jacques Villeneuve is zeer onder de indruk van één voormalig teamgenoot van Max Verstappen. Het was iemand die de Limburger helemaal aan het begin van zijn carrière tegenkwam: Carlos Sainz. Villeneuve legt uit waarom hij de Madrileen zo goed vindt in de Formule 1.

Sainz debuteerde in 2015 bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso en daar zou hij twee en een halve seizoen doorbrengen, voordat hij halverwege 2017 overstapte naar Renault. Voor 2019 tekende hij voor McLaren waar hij in Brazilië een podium scoorde evenals op Monza in 2020. Sebastian Vettel verliet Ferrari en dus was er voor Sainz ruimte om zijn handtekening bij de Scuderia te zetten. Hij scoorde daar in totaal vier overwinningen. Dat hij voor 2025 vervangen werd door Lewis Hamilton, was pijnlijk, maar in tegenstelling tot de Brit scoorde Sainz wél podiums. Hij werd met Williams derde in Azerbeidzjan en Qatar.

Artikel gaat verder onder video

Sainz zal ondertussen blij zijn met zijn vertrek bij Ferrari

Bij de High Performance-podcast merkt presentator Jake Humphries op dat het telefoontje van Ferrari dat Sainz ontslagen zou worden en plaats moest maken voor Hamilton, iets in de Spanjaard heeft aangewakkerd. Villeneuve zei aan het begin van het afgelopen seizoen dat Sainz, bij zijn nieuwe thuis in Williams, de grote verrassing van 2025 zou worden. Gelogen heeft de Canadees dan ook niet, aangezien Sainz twee bekers in de wacht sleepte. "Het zal moeilijk slikken zijn geweest voor hem om van Ferrari te gaan naar een team wat het jaar ervoor niet bij de topteams behoorde. Echter, gezien hoe zijn seizoen is verlopen, zal hij wel blij zijn", vertelde de wereldkampioen van 1997.

Related image

Sainz werkt aan de auto en denkt er echt over na

"Aan de andere kant is dit iets wat hij heeft gedaan bij ieder team waar hij voor heeft getekend", vervolgde Villeneuve. "Toen Sainz de teamgenoot was van Max bij Toro Rosso, deed hij het prima. Hij had niks om zich voor te schamen, hij deed het gewoon goed. Maar hij is dan ook heel goed ontwikkeld en heel gefocust, anders dan de meeste andere coureurs. Natuurlijk heeft hij ook nog een vader die nog steeds racet. Die is nog steeds competitief in de Dakar. Hij heeft dus een bepaalde houding waarmee hij is opgegroeid die hem mooi heeft geholpen. Elk team waar hij zich bij heeft gevoegd, heeft hij beter gemaakt. Elke keer. Soms koste het wat tijd, hij had het begin vorig jaar lastig, totdat hij de auto sneller maakte. En het heeft elke keer een positiever effect op zichzelf dan op zijn teamgenoot. En elke keer dat hij een team verlaat, zakt dat team terug."

Villeneuve vindt het indrukwekkend om te zien op welke manier Sainz zich onderscheidt van de rest van de F1-grid: "Hij werkt aan de auto. Hij begrijpt wat de auto doet en denkt daar ook echt over na."

Gerelateerd