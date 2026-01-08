Max Fewtrell, vriend en zakenpartner van Lando Norris, heeft een dringende oproep aan Formule 1-fans gedaan om positiever in de sport te staan en zichzelf niet continu te willen bemoeien met het privéleven van coureurs. Volgens hem is het tijd om het allemaal wat positiever in te steken in 2026.

De vriend van Norris, die samen met de McLaren-coureur het content- en lifestylemerk Quadrant runt, is het gedrag van sommige fans zat. Na de overwinning van Norris in het kampioenschap van 2025 was natuurlijk de fanbase enthousiast, maar het persoonlijk benaderen van fans om kritiek te leveren op een post van hem tijdens het F1-seizoen, ging de vriend van Norris te ver. Het gebeurde allemaal tijdens de winterstop, door probleem met een nieuwjaarspost van de vriendin van Fewtrell, Pietra Pilao, die aangepast moest worden na een ongelukkige situatie met een sponsorprobleem. Daardoor werd de foto aan de voorkant met Norris weggehaald. Hierdoor barstte de bom op social media, waar de vriendin van Fewtrell en Norris door sommige fans ook persoonlijk werden uitgejouwd met kritiek.

Privéleven

De Brit vindt het tijd dat fans zich gaan beperken tot het steunen van hun team en niet te willen bemoeien met het privéleven van coureurs en hun vrienden. "Je kent deze mensen niet, ook al denk je misschien van wel. Dit is waarom veel coureurs door media-teams hun sociale media laten beheren", aldus Fewtrell. Volgens hem moet social media een plek zijn om persoonlijke momenten te delen en elkaar te steunen, maar is het de laatste tijd het tegenovergestelde.

Meer positiviteit

De vriend van Norris roept fans op om in 2026 wat meer positiviteit uit te stralen en zich niet zo druk te maken om 'irrelevante' zaken. "Probeer het allemaal een beetje beter te doen, dat is alles... probeer niet zoveel haat en gemeenheid te verspreiden, maar juist wat meer positiviteit", zo besluit hij. Een oproep die gedaan moet worden nu de druk op coureurs en hun privéleven door social media steeds groter wordt.