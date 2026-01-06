close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen

Villeneuve lyrisch over Verstappen: 'Zeven of acht wereldtitels? Hij pakt ze'

Villeneuve lyrisch over Verstappen: 'Zeven of acht wereldtitels? Hij pakt ze'

Brian Van Hinthum
Verstappen

Max Verstappen greep afgelopen seizoen na een sensationele comeback nét naast zijn vijfde wereldtitel op een rij, waardoor de teller op vier is blijven steken. Jacques Villeneuve is in ieder geval van mening dat de Nederlander zeker nog een aantal titels gaat toevoegen aan zijn palmares.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Daarna was er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Bijzonder rijtje

Het betekent natuurlijk automatisch dat Verstappen op vier titels blijft steken en met zijn contract dat na 2028 afloopt is het de grote vraag hoeveel zilverwerk hij uiteindelijk aan zijn palmares zal gaan toevoegen. De Nederlander zelf heeft in het verleden natuurlijk aangegeven niks te geven om het record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton, al denkt Villeneuve dat hij zeker in de buurt gaat komen: "Max heeft laten zien waarom hij tot de groten van de sport behoort, in hetzelfde rijtje als de Senna's, de Prosts en de Mansells van deze wereld, en de grootheden die hem voorgingen". zo begint hij bij PokerScout .

Zeven of acht titels

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Hij stopt gewoon niet. Hij is meedogenloos. Hij is een pure racer en ook nog eens heel gepassioneerd. Dat wil je zien. Dat is wie je hoopt dat kampioen wordt. Hij heeft het talent. Geef hem de kans op zeven of acht wereldkampioenschappen en hij pakt hem", zo besluit Villeneuve. Begin maart begint de volgende kans voor Verstappen, wanneer hij tijdens het ingaan van de nieuwe reglementen op jacht gaat naar zijn vijfde titel.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Jacques Villeneuve Ayrton Senna

Net binnen

Dakar 2026: Nederlandse dame schrijft geschiedenis met Etappe 3-zege, Ford volledig in top vijf
Dakar 2026

Dakar 2026: Nederlandse dame schrijft geschiedenis met Etappe 3-zege, Ford volledig in top vijf

  • 32 minuten geleden
Hezemans geloofde nimmer in Verstappen/Mercedes-transfer:
Max Verstappen

Hezemans geloofde nimmer in Verstappen/Mercedes-transfer: "Toto wil niet betalen"

  • 1 uur geleden
Hamilton laat van zich horen: telefoon wegleggen lijkt niet helemaal te lukken
Lewis Hamilton

Hamilton laat van zich horen: telefoon wegleggen lijkt niet helemaal te lukken

  • 2 uur geleden
  • 3
 Villeneuve lyrisch over Verstappen: 'Zeven of acht wereldtitels? Hij pakt ze'
Max Verstappen

Villeneuve lyrisch over Verstappen: 'Zeven of acht wereldtitels? Hij pakt ze'

  • 3 uur geleden
Russell over kansen Mercedes in 2026:
George Russell

Russell over kansen Mercedes in 2026: "Zou een dwaas zijn om dat te zeggen"

  • 3 uur geleden
Lindblad krijgt waarschuwing van Red Bull in aanloop naar F1-debuut
Arvid Lindblad

Lindblad krijgt waarschuwing van Red Bull in aanloop naar F1-debuut

  • Vandaag 16:40
Meer nieuws

Veel gelezen

FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december
 'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
75.000+ views

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

  • 31 december
 Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin:
75.000+ views

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

  • 2 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x