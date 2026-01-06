Max Verstappen greep afgelopen seizoen na een sensationele comeback nét naast zijn vijfde wereldtitel op een rij, waardoor de teller op vier is blijven steken. Jacques Villeneuve is in ieder geval van mening dat de Nederlander zeker nog een aantal titels gaat toevoegen aan zijn palmares.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Daarna was er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Bijzonder rijtje

Het betekent natuurlijk automatisch dat Verstappen op vier titels blijft steken en met zijn contract dat na 2028 afloopt is het de grote vraag hoeveel zilverwerk hij uiteindelijk aan zijn palmares zal gaan toevoegen. De Nederlander zelf heeft in het verleden natuurlijk aangegeven niks te geven om het record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton, al denkt Villeneuve dat hij zeker in de buurt gaat komen: "Max heeft laten zien waarom hij tot de groten van de sport behoort, in hetzelfde rijtje als de Senna's, de Prosts en de Mansells van deze wereld, en de grootheden die hem voorgingen". zo begint hij bij PokerScout .

Zeven of acht titels

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Hij stopt gewoon niet. Hij is meedogenloos. Hij is een pure racer en ook nog eens heel gepassioneerd. Dat wil je zien. Dat is wie je hoopt dat kampioen wordt. Hij heeft het talent. Geef hem de kans op zeven of acht wereldkampioenschappen en hij pakt hem", zo besluit Villeneuve. Begin maart begint de volgende kans voor Verstappen, wanneer hij tijdens het ingaan van de nieuwe reglementen op jacht gaat naar zijn vijfde titel.

