Max Verstappen maakte één grote misstap tijdens het Formule 1-seizoen van 2025, en die kwam tijdens de Grand Prix van Spanje. Hij reed tegen George Russell op en de stewards legden hem een tijdstraf op, waardoor de Red Bull Racing-coureur terugzakte in het klassement. Hij geeft aan dat hij niet tegen zulk onrechtvaardigheid kan en dat hij daarom zo reageerde op Russell.

In de slotfase van de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya viel Kimi Antonelli uit met een opgeblazen motor en dat zorgde voor een safety car. Verstappen had geen softs meer over en werd daarom op harde banden gezet. Charles Leclerc en Russell achter hem reden wel op het zachte Pirelli-rubber en konden meteen in de aanval. Hij werd door de laatstgenoemde buiten de baan geduwd en stak de eerste chicane af. Ook al hoefde hij het van de stewards niet te doen, toch gaf Red Bull Verstappen de opdracht om Russell er terug langs te laten. Uit boosheid knalde hij tegen de Mercedes op. Beiden konden zonder schade verder, maar Verstappen kreeg een tijdstraf waardoor hij terugzakte van P5 naar P10.

Verstappen geeft altijd 100%

"Ik had gemakkelijk kunnen zeggen 'Ik sta op harde banden, mijn race is voorbij', en ik laat me door iedereen inhalen", begon Verstappen tegenover de BBC. "Maar dat is niet wie ik ben. Natuurlijk was de reactie die eruit kwam, niet goed. Maar tegelijkertijd komt het omdat ik altijd 100% geef, wanneer ik in de auto zit. Ik kan niet in de auto zitten op 95% van mijn kunnen en dat verklaart het wel. Als je erop terugkijkt, uiteraard was het niet ideaal, maar het zijn ook momenten waar je van leert."

Het was een gevoel van onrechtvaardigheid of oneerlijkheid dat hem triggerde. "Ik ben niet de enige die dit soort dingen meemaakt waar je in een seizoen van leert. Of je denkt: 'Ik had het beter kunnen doen.' Nou, als dat mijn enige imperfectie is, dan accepteer ik dat graag", concludeerde de Limburger.

