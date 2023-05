Jordy Stuivenberg

Maandag 8 mei 2023 11:33

De Formule 1 introduceerde in Miami een nieuwe manier om de coureurs voor te stellen aan het publiek. LL Cool J riep de heren één voor één naar voren op bombastische muziek, maar dat had voor een groot deel van de grid niet gehoeven.

De organisatie achter de Formule 1 doet er veel aan om de sport dichter bij de fans te brengen. In dat kader werd er na de rijdersparade nog een extra ceremonie in het leven geroepen. In dit geval betekende dit dat artiest LL Cool J de rijders voorstelde aan de toeschouwers op de tribunes. Denk er een orkest, veel rookmachines en een stel enthousiaste cheerleaders bij en je hebt een beeld van wat er gebeurde.

Artikel gaat verder onder video

De reacties zijn overwegend negatief en wat de meeste coureurs betreft keert de ceremonie niet meer terug. Racewinnaar Max Verstappen had de tijd voor de race bijvoorbeeld liever op een andere manier gespendeerd. “Ik had nog steeds genoeg tijd om me voor te bereiden en alles door te nemen met mijn engineers. Ik denk dat het ook afhangt van je persoonlijkheid. Je kunt het leuk vinden om in de spotlights te staan, maar voor mij hoeft dat niet. Het is wat mij betreft dus niet nodig, maar ik snap de entertainmentwaarde."

Alonso geen fan

Podiumveelvraat Fernando Alonso liet ook doorschemeren geen voorstander te zijn van de nieuwe introductie. “Voor mij hoeft dit allemaal niet. Ik ben er geen fan van om zoiets kort voor de race te organiseren. Laten we dan bijvoorbeeld de rijdersparade schrappen, want nu valt het midden in onze voorbereiding met de engineers. Ik ben er wel een voorstander van om elk weekend dezelfde show neer te zetten, dus niet alleen op bepaalde circuits, omdat de fans daar leuker zouden zijn dan ergens anders.”

A grand entrance for our superstars on the way to the grid! 😎#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Z13ov0QlPA — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

Ook Pierre Gasly schaart zich bij het clubje kritische rijders. “Ik weet niet wat de andere coureurs ervan vinden, maar ik zonder me liever af en zit in mijn eigen bubbel voor ik in de auto stap. Deze ceremonie duurde te lang en ik kwam tijd tekort voor ik naar de grid moest. Het was een goede poging en ik verwacht zeker dat het terugkomt, maar dan met de nodige aanpassingen.”

Norris fel tegenstander

Wat Lando Norris betreft wordt het nieuwe onderdeel zo snel mogelijk geschrapt. De McLaren-coureur is van mening dat zijn collega’s en hij al benaderbaar genoeg zijn. “Niet één coureur vindt dit leuk om te doen, maar het draait niet om ons. We doen veel, ik denk dat we de enige sport zijn waar we zo dicht bij de fans staan. Als coureur wil je soms gewoon even rustig aan doen en concentreren op het rijden zelf, niet op wat er op TV komt. F1 is een business, dus we moeten het doen. Maar nog meer dingen als dit toevoegen? Daar zit geen coureur op te wachten.”

Enige voorstander?

Het is dus behoorlijk zoeken naar voorstanders van de nieuwe introductie-ceremonie. Sterker nog: Lewis Hamilton lijkt op dit moment de enige. “Ik vind het tof dat de sport blijft groeien en dat we niet steeds hetzelfde blijven doen. Ze proberen de show te verbeteren en daar sta ik helemaal achter. In mijn jeugd luisterde ik altijd naar LL Cool J en nu staat hij hier, dat was tof. Dan kijk je opzij en zie je Will.i.am en Serena en Venus staan. Ik vond het cool, voor mij zeker geen problemen.”