Het opleidingsteam van Red Bull Racing, het Red Bull Junior Team, heeft afscheid genomen van vier coureurs, zo meldt Feeder Series. Het gaat om talenten die de afgelopen jaren werden ondersteund door het Oostenrijkse team, maar nu op zoek moeten naar een nieuwe werkgever.
Het opleidingsteam van Red Bull Racing stond voorheen onder leiding van dr. Helmut Marko. De voormalig adviseur heeft de renstal inmiddels verlaten, waarna ook enkele coureurs moeten vertrekken. Het gaat echter om jonge rijders die nog een hele carrière voor zich hebben en mogelijk bij andere teams aan de slag kunnen.
Formule 2-coureur Oliver Goethe is vanaf 2026 geen onderdeel meer van het opleidingsprogramma. De Duitser werd afgelopen seizoen als vijftiende geklasseerd in het kampioenschap, maar zal komend jaar nog wel in de Formule 2 actief zijn. Ook de 21-jarige Tim Tramnitz moet afscheid nemen van de Red Bull-overall. De Formule 3-coureur eindigde als vierde in het Formule 3-kampioenschap en heeft nog geen plannen aangekondigd voor komend jaar.
Daarnaast is de zeventienjarige Jules Caranta niet langer onderdeel van het opleidingsprogramma. De Fransman werd afgelopen jaar zesde in de Eurocup 3. Ook Christopher Feghali, die dertiende werd in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, is geschrapt. Van beide coureurs is nog niet bekend bij welk team zij hun carrière zullen vervolgen.
