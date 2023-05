Jordy Stuivenberg

Maandag 8 mei 2023 08:52

Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes in Miami knap naar de zesde plaats. De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan P13 in een teleurstellende kwalificatie, maar blikte met een grote glimlach terug op de race.

Mercedes is nog niet de constante factor die het de afgelopen jaren was. Dat laat ook de Grand Prix van Miami zien, want waar de snelheid in de kwalificatie ver te zoeken was, eindigde Hamilton op zondag ‘gewoon’ voor Charles Leclerc in de Ferrari. De Brit maakte in de slotfase veel terrein goed, met de Monegask als laatste slachtoffer, twee ronden voor het vallen van de vlag.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb genoten van de gevechten met zoveel verschillende wagens”, zo citeert Sky Sports F1 de Mercedes-rijder. “Het voelde ook geweldig om de Alpine en de Ferrari zo laat in de race nog in te halen. Dit is echt mega. In de sprintrace in Bakoe verloor ik alleen maar plekken en dat werkt behoorlijk demotiverend. Hier hadden we wel de snelheid en kon je de vooruitgang zien. Ik had een paar mooie inhaalacties en dat is waarvoor ik leef.”

Hamilton moest aan de bak

Met een beter resultaat in de kwalificatie had Hamilton zichzelf een veel eenvoudigere zondag voor kunnen schotelen, zo besefte hij zelf maar al te goed. “Als ik gekwalificeerd had waar ik me had moeten kwalificeren, dan was het vandaag allemaal veel soepeler verlopen. Toch geef ik de voorkeur aan dagen als deze, waar je veel tegenstand krijgt en zelf echt moet leveren.”