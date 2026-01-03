Oscar Piastri is ervan overtuigd dat hij in 2026 net zoveel kans maakt op de WK-titel in de Formule 1 als regerend kampioen Lando Norris. Ook al pakte de laatstgenoemde het kampioenschap vorig jaar, Piastri denkt niet dat het hem de nummer één-status geeft binnen McLaren.

McLaren maakte tijdens het afgelopen seizoen de tongen los door te racen onder de zogeheten 'papaya rules'. CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella wilden ervoor zorgen dat het zo eerlijk mogelijk werd tussen Norris en Piastri. Het leverde echter ook momenten van frustratie op, zoals de mislukte pitstop van Norris op Monza, waardoor Piastri de plek terug moest geven, of het contact bij de start in Singapore. Gaat McLaren het dit jaar veilig spelen door een nummer één-coureur aan te wijzen? Piastri denkt van niet.

Norris is niet plotseling Superman geworden

"Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat er iets zal veranderen", antwoordde de Australiër op de vraag van verschillende media of er een duidelijk nummer één en duidelijke nummer twee komt binnen McLaren na het kampioenschap van Norris. "Hij heeft uiteraard een geweldig seizoen gehad en hij heeft het kampioenschap verdiend, maar hij is nog steeds Lando Norris. Het is niet zo dat hij plotseling Superman is geworden. Dus nee, ik denk niet dat het iets zal veranderen. Ik verwacht dat het team volledig bewust blijft en dat het in de toekomst nog steeds gelijk blijft. Ik maak me er niet druk om dat dat gaat veranderen."

Veel over zichzelf geleerd

"Lando heeft een heel sterk seizoen gehad en deed het uiteindelijk beter", vervolgde Piastri. "Natuurlijk had ik liever een wat andere uitkomst gehad, but ik denk dat ik afgelopen jaar ontzettend veel geleerd heb over mezelf als coureur en over mezelf als persoon. Ik denk dat als je me aan het begin van het jaar liet zien hoeveel pole positions, overwinningen en podium ik zou behalen, dan zou ik daar zeker blij mee zijn geweest. En tijdens lastige momenten heb ik veel over mezelf geleerd en hoe ik sterker kan zijn in de toekomst."

