Max Verstappen verwacht veel van Aston Martin onder leiding van Adrian Newey. De Red Bull-coureur deelt in gesprek met PlanetF1.com zijn gedachten over de invloed van de legendarische ontwerper bij het team en over wat hij verwacht van de toekomst.

Aston Martin kondigde in de slotfase van 2025 de promotie van de 67-jarige Newey aan. De ontwerper speelde jarenlang een sleutelrol bij Red Bull, maar maakte in september 2024 de overstap naar Aston Martin bekend. Daar werd hij technical partner van de renstal, waarna hij later werd gepromoveerd tot teambaas. Zijn voorganger, Andy Cowell, schuift door naar de functie van chief strategy officer en zal zich voornamelijk bezighouden met de samenwerking tussen Aston Martin, Honda en Aramco.

Verstappen over Newey als teambaas

Verstappen ziet dat het steeds gebruikelijker wordt dat teams iemand met een technische achtergrond in de rol van teambaas zetten. "Het is waarschijnlijk iets dat je bij meer teams ziet, dat iemand die meer technisch is de rol van teambaas op zich neemt, en ik denk dat Aston dezelfde weg inslaat", zo legt hij uit. Of Newey de juiste man op de juiste plek is bij Aston Martin, dat is volgens Verstappen aan het team zelf: "Je moet het hen natuurlijk vragen waarom ze ervoor hebben gekozen, maar dat is mijn logische verklaring daarvoor."

Bij Red Bull had Newey die ambitie (nog) niet

De Nederlander is blij voor Newey, maar vraagt zich af hoeveel dit zal veranderen voor de ontwerper en hoeveel hij nog betrokken bij de auto zal zijn. "Ik ben blij om dat te zien. Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen in de betrokkenheid van de auto voor Adrian, maar ik weet zeker dat hij het goed zal doen", zo verklaart Verstappen. Wel erkent hij dat hij nooit met Newey heeft gesproken over zijn bereidheid om te worden gepromoveerd tot teambaas: "De tijd zal het leren, toch? Ik weet het niet. Ik heb er nooit met Adrian over gesproken."

Ook over de impact van de promotie op Aston Martin is Verstappen helder: "Waarom of hoe de reden waarom hij gepromoveerd is, weet ik niet. Maar ik zit hier gewoon en geniet ervan, blij voor hem en ik hoop dat het team zal profiteren van zijn kennis aan het eind van de dag." Over de impact van de promotie van Newey op Aston Martin verklaart Verstappen: "Hij zit nu in een andere teamomgeving en natuurlijk kan ik ook niet in het team kijken."

