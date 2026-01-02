Red Bull Racing onthult nieuw logo: fans hopen ook op nieuwe livery
Het team van Red Bull Racing heeft een nieuw logo met de buitenwereld gedeeld. Heel veel is er niet veranderd, want de bekende kleuren zijn nog altijd aanwezig. Vanaf 2026 is er echter een subtiele wijziging doorgevoerd, waardoor sommige fans denken dat er ook een nieuwe livery aankomt.
Komend jaar start Red Bull Racing voor het eerst een Formule 1-seizoen met een zelf ontwikkelde power unit in de achterbak. Red Bull Ford zal namelijk zijn eerste krachtbron presenteren. Daarnaast blijft Max Verstappen actief voor het team, terwijl Isack Hadjar het tweede zitje zal invullen. Ook zal Laurent Mekies beginnen aan zijn eerste volledige voorbereiding met het Oostenrijkse team.
Nieuw logo, nieuwe livery?
Het nieuwe logo van Red Bull Racing verschilt niet veel van het oude. Wel is er een wit lijntje toegevoegd rondom de tekst Red Bull en het logo zelf. Dat heeft ertoe geleid dat enkele fans verwachten dat er ook een nieuwe livery op komst is.
