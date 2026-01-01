Verstappen onthult over grindbakmomentje Zandvoort: "Dat deed ik met een nieuwe vloer"
Verstappen onthult over grindbakmomentje Zandvoort: "Dat deed ik met een nieuwe vloer"
Max Verstappen schoot na de eerste vrije training van de F1 Dutch Grand Prix, zijn thuisrace, vol de grindbak in bij de Tarzanbocht. Het was een knullige fout die we de Red Bull Racing-coureur eigenlijk nooit zien maken. Hij heeft nu eindelijk precies uitgelegd wat er nou gebeurde in het gênante momentje.
We kunnen Verstappen bijna nooit betrappen op fouten. Vorig jaar spinde hij in de derde vrije training in Oostenrijk evenals na een herstart tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Daarnaast was er natuurlijk de clash met George Russell in de slotfase van Spanje. Verder zagen we Verstappen eigenlijk geen misstap zetten, op een omweg door de grindbak in Zandvoort na. De viervoudig wereldkampioen verklaart wat er gebeurde.
Verstappen paste rembalans niet aan
"Normaal gesproken zijn de banden vrij koud, wanneer je op de grid aankomt, toch?", begon Verstappen bij Pelas Pistas. "Dit was de eerste race na de zomerstop. Wat ik altijd doe, is dat ik de rembalans wat terugschroef. Maar toen ik mijn oefenstart ging doen, dacht ik: 'Ach, de eerste bocht heeft banking. Ik hoef de rembalans niet naar achter te zetten, het komt wel goed, ik rem gewoon wat eerder.' Toen ik echter op de rem trapte, blokkeerde ik meteen. Het lukte me niet om het blokkeren te stoppen en ik stuiterde door de grindbak, en ik dacht: 'O, mijn god.' En dat deed ik ook nog eens met een nieuwe vloer... Fantastisch", zei de Nederlander sarcastisch.
