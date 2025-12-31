Verstappen ziet voordeel voor Hadjar: 'Iedereen moet alles opnieuw uitvinden in 2026'
Isack Hadjar wordt in 2026 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen ziet een voordeeltje voor Hadjar. Nieuwe technische reglementen doen namelijk hun intrede aankomend seizoen en dus zal het voor iedereen wennen zijn.
Verstappen werd in 2025 vicekampioen, twee puntjes achter Lando Norris, na acht overwinningen te hebben verdiend. Yuki Tsunoda in de andere Red Bull RB21 was nergens te vinden. Hij stond geen enkele keer op het podium en finishte überhaupt nooit in de top vijf van een Grand Prix. De Japanner eindigde als zeventiende in het kampioenschap. Het komt dan ook niet als een verrassing dat Hadjar begin december als zijn opvolger werd aangekondigd. Tsunoda blijft bij Red Bull, maar dan als test- en reservecoureur.
Overgang van Racing Bulls naar Red Bull is niet onmogelijk
"Het zal heel anders zijn, natuurlijk met een nieuwe auto, nieuwe reglementen. Op dat gebied is het de juiste tijd om in te stappen", begon Verstappen, gevraagd bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd over Hadjar. Hij weet niet wat voor rijstijl Hadjar heeft, maar de jonge Fransman zal de overstap moeten maken naar een Racing Bulls die vergeeflijk is, naar een Red Bull met een sterke voorkant. Een onmogelijk overgang is het echter niet. "Ik heb het zelf ook gedaan, hè?", lachte Verstappen.
Een goede coureur moet zich kunnen aanpassen
Volgens Verstappen ben je pas een goede coureur, als je je aan kunt passen aan de auto. "Ik heb dit van [manager] Raymond [Vermeulen] gehoord, dat Thierry [Vermeulen] een gesprek met Vincent Vosse had, de baas van Team WRT, die zei: 'Een heel goede coureur zou het niet uit moeten maken in wat voor auto hij rijdt, die past zich aan.' Dingen als dat een auto je niet ligt, want die heeft weer overstuur en die heeft weer onderstuur, bij die zijn de systemen niet fijn... Nee, als je heel goed bent, pas je je gewoon aan. Maar voor Hadjar is het fijner om in te stappen met nieuwe reglementen. Ik moet het ook weer allemaal opnieuw gaan uitvinden."
