Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat aankomend Red Bull-coureur Isack Hadjar gaat doen wat zijn voorgangers niet is gelukt: druk uitoefenen op Max Verstappen.

Hadjar debuteerde in 2025 in de Formule 1. Hoewel de start in Melbourne er een was om snel te vergeten, waren er ook hoogtepunten, zoals het podiumplekje in Zandvoort. Dat heeft ertoe geleid dat de leiding van Red Bull overtuigd raakte van zijn talent en komend seizoen krijgt Hadjar dan ook de gewenste overstap naar het Oostenrijkse topteam.

'Hadjar kan Verstappen onder druk zetten'

Hadjar krijgt, in tegenstelling tot veel van zijn voorgangers, de kans om bij Red Bull te starten in een periode waarin een volledig nieuw reglement wordt ingevoerd. In The Red Flags Podcast legt Steiner uit dat dit weleens zijn grote voordeel kan zijn: “Hij komt niet in een auto die Max door en door kent. Ze beginnen allebei vanaf nul. Dat helpt hem. Om Max echt uit te dagen moet je heel goed zijn, maar ik verwacht wel dat Isack de druk erop kan houden. Hij doet het tot nu toe uitstekend, dus ik denk dat hij daartoe in staat is.”

Hadjar kon bij Racing Bulls niet leunen op teamgenoot

Dat vertrouwen heeft Steiner gekregen door Hadjars sterke optreden in 2025. Zo had Hadjar in de eerste twee races Yuki Tsunoda als teamgenoot, waarna hij Liam Lawson naast zich kreeg. Beide coureurs waren vooral op zichzelf gericht, waardoor Hadjar zijn eigen boontjes moest doppen. “Met een referentie in je teamgenoot kun je data vergelijken en sneller leren. Hij stond er eigenlijk alleen voor. Als hij worstelde met de afstelling, lijnen of rempunten, had hij niemand om naar te kijken. Daar heb ik enorm veel respect voor,” aldus Steiner.

