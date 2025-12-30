Hoewel Max Verstappen en Lando Norris de afgelopen twee seizoenen met elkaar streden om de wereldtitel, is het nog altijd dikke mik. De Nederlander stelt dat er, ondanks de verbale strijd die ze af en toe voeren, geen problemen bestaan tussen hem en de Brit.

De vriendschap tussen de Red Bull Racing-coureur en de McLaren-coureur is de afgelopen twee seizoenen wel op de proef gesteld. Zo noemde Norris Verstappens inhaalrace in Brazilië ‘gewoon geluk’ en was de Limburger boos op de Brit na een uitglijder van Norris tijdens de kwalificatie in Singapore. Desalniettemin is de vriendschap nog altijd aanwezig, zo legt Verstappen uit. "Ja, goed, weet je," begint Verstappen over zijn relatie met Norris. "Tijdens het seizoen worden er over en weer dingen gezegd. En dat is normaal, dat is ook sport," voegt hij toe.

Verstappen over wereldtitel Norris

Verstappen zag uiteindelijk toe hoe de Brit met de titel aan de haal ging en toont zich een goede verliezer. Zo wist hij na de Grand Prix van Abu Dhabi dat Norris genoeg punten had gescoord om voor te blijven. "Uiteindelijk zie je hem natuurlijk heel emotioneel met zijn familie. En daar doe je het voor als klein jongetje," stelt Verstappen over het moment dat Norris wereldkampioen werd. "Jouw droom is de Formule 1 halen en wereldkampioen worden. En als je dat dan natuurlijk bereikt, is het altijd heel bijzonder. Ja, absoluut," vervolgt hij.

Toen presentatrice Amber Brantsen vroeg of er geen problemen in de relatie tussen de twee zitten, antwoordde de viervoudig wereldkampioen stellig: "Nee, totaal niet." Ook Mike Hezemans deed een duit in het zakje en merkte op dat Verstappen soms dingen zegt om te triggeren, wat de Nederlander met een glimlach beaamt. Giedo van der Garde ziet hetzelfde spel en prijst Verstappen: "Het is ook logisch, als je in een competitieve omgeving zit, dat je elkaar een beetje gaat prikkelen."

