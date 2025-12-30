'Ferrari speelt ook met temperaturen 2026-motor om voordeel te pakken'
Hoewel Ferrari niet beschikt over het befaamde ‘compressiefoefje’ dat wel in de 2026-motoren van Red Bull en Mercedes zou zitten, zijn er toch positieve signalen te melden over de Italiaanse krachtbron. Motorsport.com wijst op een slimme samenstelling van materialen, die het mogelijk zou maken om te spelen met de temperatuur in de verbrandingskamer van de powerunit.
De afgelopen weken ging het vooral over het vermeende voordeel dat Red Bull en Mercedes hebben gevonden met de compressieverhouding van de krachtbron. Ferrari, Audi en Honda zouden juist tegenstanders zijn van dit voordeel, omdat zij niet over een dergelijke techniek beschikken. Toch zit de concurrentie niet stil en bedenken ook zij manieren om een voordeel te behalen ten opzichte van hun rivalen.
Staal in plaats van aluminium
Volgens het Italiaanse medium heeft Ferrari gekozen voor een cilinderkop van staallegering in plaats van de parallel ontwikkelde aluminiumvariant die de afgelopen jaren werd gebruikt. Staal is weliswaar zwaarder dan aluminium, maar heeft ook de eigenschap om sterker in temperatuur te stijgen. Daardoor kan er in theorie meer vermogen uit de motor worden gehaald. Bovendien gaat het minimumgewicht van de powerunits komend jaar met 30 kilo omhoog, waardoor het extra gewicht van het materiaal kan worden gecompenseerd.
