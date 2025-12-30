'Voordeel compressiefoefje Mercedes en Red Bull minder groot, dan gedacht'
Het gevonden foefje van Mercedes, dat uiteindelijk door Red Bull Powertrains is gekopieerd, blijkt een minder groot voordeel te bieden dan in eerste instantie werd gedacht, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.
Afgelopen week werd duidelijk dat motorleveranciers het met elkaar oneens zijn over de compressieverhouding van de 2026-powerunit. Reglementair is vastgelegd dat deze op 16:1 moet liggen, terwijl dit de afgelopen jaren juist 18:1 was. Mercedes en Red Bull hebben echter manieren gevonden om de FIA-test te doorstaan en op 16:1 uit te komen, terwijl ze tijdens het rijden wél de gewenste 18:1 behalen, waardoor er meer prestaties zijn.
'Slechts twee tienden van een seconde'
In eerste instantie werd gedacht dat Mercedes en Red Bull mogelijk een voorsprong van een halve seconde per ronde zouden hebben, maar dat wordt door het medium afgezwakt. "Volgens sommige waarnemers zou het meetbare voordeel ongeveer 13 pk bedragen. Maar als het klopt dat elk paardje 20 duizendsten van een seconde per ronde waard is, is het duidelijk dat de oplossing ongeveer 0,25 seconden kan opleveren en niet meer dan vier tienden," schrijft het medium.
Ferrari, Audi en Honda beschikken echter niet over deze techniek en stuurden een brief naar de FIA om opheldering te vragen. De FIA heeft laten weten dat het gevonden trucje van Mercedes legaal is: de powerunit wordt immers gecontroleerd, en als deze de test doorstaat, verklaart de FIA de krachtbron als legaal.
