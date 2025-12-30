Voor Yuki Tsunoda is het Formule 1-avontuur voorlopig voorbij, doordat Isack Hadjar volgend jaar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing in de auto zal stappen. De Japanner kon door zijn contract niet met andere teams praten over een mogelijke overstap en onthult dat het vertrek toch redelijk onverwachts aankwam.

Tsunoda kreeg in 2025 zijn kans bij Red Bull Racing, al was het niet van harte. Zo begon Liam Lawson het jaar als teamgenoot van Verstappen, maar werd hij na twee races teruggezet naar de Racing Bulls. Tsunoda wist echter ook niet te imponeren en door de opkomst van Hadjar was de rekensom snel gemaakt. Uiteindelijk kwam daar het verlossende woord: Tsunoda wist dat hij volgend jaar geen vast stoeltje meer zou hebben.

In Qatar kreeg Tsunoda de mededeling

Bij DAZN Japan legt Tsunoda uit dat hij in Qatar te horen kreeg dat hij bezig was met zijn laatste paar races. "Ik hoorde het na de race in Qatar, maar eerlijk gezegd drong het in eerste instantie niet echt tot me door. Ik had me op die mogelijkheid voorbereid, maar het nieuws was anders dan wat ik eerder had gehoord, dus het kwam als een verrassing." Toch geeft hij de hoop niet op en ziet hij het niet als het einde van zijn Formule 1-carrière. "Er zullen vast veel redenen voor zijn. Maar toen ze me vertelden dat ik volgend jaar geen vaste zetel heb, voelde het niet alsof de wereld verging."

Contract liet onderhandeling met andere teams niet toe

Daarnaast legt de Japanner bij Motorsport.com uit dat hij ook niet met andere Formule 1-teams kon onderhandelen: "Mijn contract zat vast, dus ik kon niet veel doen. Ik had wel een paar andere interesses, maar mijn contract stond me niet toe om met andere teams te praten. Daarom was ik volledig gefocust op Red Bull." Bovendien wilde Tsunoda zijn samenwerking met Red Bull Racing laten slagen: "Het was sowieso mijn prioriteit de afgelopen jaren. Red Bull is waar ik ben opgegroeid, dus zo is het nu eenmaal."

