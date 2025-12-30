De afgelopen tijd is er veelvuldig gesproken over de toekomst van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. ‘GP’ zou op interesse kunnen rekenen van Aston Martin en ook Williams zou wel oren hebben naar een transfer. Alberto Tello de Meneses, Mexicaans F1-journalist, legt op X uit dat het helemaal niet vreemd is dat Lambiase een vertrek bij Red Bull overweegt en geeft daarbij een inkijkje in de situatie binnen het Oostenrijkse team.

Lambiase is al sinds 2016 de race-engineer van Verstappen. In die periode heeft hij de Nederlander zien uitgroeien van ruwe diamant tot viervoudig wereldkampioen. Afgelopen seizoen was Lambiase echter tweemaal afwezig vanwege privéomstandigheden, en in de afgelopen weken is ook zijn toekomst bij het team ter discussie komen te staan. ‘GP’ wordt gezien als een van de knappe koppen binnen het team, maar heeft volgens de Mexicaanse journalist wel degelijk een duidelijke reden om zijn heil elders te zoeken.

Red Bull wil af van dubbelrol 'GP'

De Meneses meldt dat ‘GP’ niet zozeer weg wil bij Red Bull, maar dat zijn invloed binnen het team sinds het vertrek van Christian Horner aanzienlijk is afgenomen. Horner gaf Lambiase veel verantwoordelijkheid en benoemde hem bovendien tot Head of Racing. Binnen Red Bull twijfelt men niet aan de kwaliteiten van ‘GP’, maar de verwachting is dat Lambiase in 2026 niet meer kan rekenen op de positie, macht en status die hij onder leiding van Horner genoot.

'Lambiase moet andere rollen opgeven'

Dat zou betekenen dat ‘GP’ bij een langer verblijf bij Red Bull ‘slechts’ als race-engineer van Verstappen zou functioneren, waarbij al zijn andere rollen zouden komen te vervallen. “Het lijkt er ook niet op dat Red Bull Racing wil dat hij zijn dubbele rol blijft vervullen. Lambiase heeft de mogelijkheid om te blijven, maar het huidige interne aanbod is niet beter dan wat hij al had. Hij zit tussen twee vuren,” aldus De Meneses.

