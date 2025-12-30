Brundle over 'voorkeur' McLaren voor Norris: "Subtiel, misschien"
Brundle over 'voorkeur' McLaren voor Norris: "Subtiel, misschien"
Martin Brundle heeft bij PlanetF1 zijn licht laten schijnen over de vermeende voorkeur van McLaren voor Lando Norris. De Sky F1-analist stelt dat er mogelijk sprake is van een onbewuste voorkeur voor de Brit, maar dat het team dit allesbehalve opzettelijk doet.
De geruchten over een voorkeur van McLaren voor Norris kwamen vooral op na de race in Monza, waarbij Oscar Piastri voor Norris moest wijken. Toch hield het papaja-oranje team vast aan zijn strategie om geen van beide coureurs te bevoordelen. Dit heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen, want Norris wist zijn eerste wereldtitel te pakken en McLaren heeft de tweede wereldtitel op rij bij de teams weten te pakken.
Onbewuste voorkeur?
Volgens de voormalig coureur speelt de loyaliteit van Norris aan McLaren sinds 2017 mogelijk een rol bij een eventuele voorkeur. “Subtiel, misschien. Onbewust, misschien. Maar ik denk dat het team super, super eerlijk heeft geprobeerd te zijn. Ze hebben bijna een technische oplossing geprobeerd te vinden voor een menselijk probleem, en zijn daar dit jaar een paar keer over zichzelf door gestruikeld,” zo legt Brundle uit. De analist voegt daaraan toe: “Dus ik denk dat hij daar wel wat krediet voor verdient.”
Perceptie en populariteit
Nico Rosberg sluit zich daarbij aan: “Ik denk dat Lando op dit moment de populairste coureur in de sport is, en ik denk dat hij intern ook erg populair zal zijn. Dat is de ene kant.” De Duitser ziet echter ook de inspanning van McLaren: “Maar ik denk dat McLaren echt probeert hun coureurs absoluut gelijk te behandelen en hen de beste mogelijkheden te geven.”
Gerelateerd
Net binnen
Brundle over 'voorkeur' McLaren voor Norris: "Subtiel, misschien"
- 39 minuten geleden
'Red Bull Racing wil af van dubbelrol Lambiase binnen het team'
- 1 uur geleden
- 3
'Horner dicht bij F1-comeback: deal met Alpine in de maak'
- 2 uur geleden
Dit zijn de raarste regels uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special
- 3 uur geleden
Verstappen sluit GT3-deal met Mercedes in plaats van zijn 'eigen' Ford: dit is waarom
- Vandaag 06:58
- 2
Newey doorbreekt stilte over Verstappen en Red Bull, 'Problemen met Mercedes-brandstof' | GPFans Recap
- Gisteren 21:43
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december