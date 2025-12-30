Martin Brundle heeft bij PlanetF1 zijn licht laten schijnen over de vermeende voorkeur van McLaren voor Lando Norris. De Sky F1-analist stelt dat er mogelijk sprake is van een onbewuste voorkeur voor de Brit, maar dat het team dit allesbehalve opzettelijk doet.

De geruchten over een voorkeur van McLaren voor Norris kwamen vooral op na de race in Monza, waarbij Oscar Piastri voor Norris moest wijken. Toch hield het papaja-oranje team vast aan zijn strategie om geen van beide coureurs te bevoordelen. Dit heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen, want Norris wist zijn eerste wereldtitel te pakken en McLaren heeft de tweede wereldtitel op rij bij de teams weten te pakken.

Onbewuste voorkeur?

Volgens de voormalig coureur speelt de loyaliteit van Norris aan McLaren sinds 2017 mogelijk een rol bij een eventuele voorkeur. “Subtiel, misschien. Onbewust, misschien. Maar ik denk dat het team super, super eerlijk heeft geprobeerd te zijn. Ze hebben bijna een technische oplossing geprobeerd te vinden voor een menselijk probleem, en zijn daar dit jaar een paar keer over zichzelf door gestruikeld,” zo legt Brundle uit. De analist voegt daaraan toe: “Dus ik denk dat hij daar wel wat krediet voor verdient.”

Perceptie en populariteit

Nico Rosberg sluit zich daarbij aan: “Ik denk dat Lando op dit moment de populairste coureur in de sport is, en ik denk dat hij intern ook erg populair zal zijn. Dat is de ene kant.” De Duitser ziet echter ook de inspanning van McLaren: “Maar ik denk dat McLaren echt probeert hun coureurs absoluut gelijk te behandelen en hen de beste mogelijkheden te geven.”

