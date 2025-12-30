Max Verstappen heeft een eigen GT3-team naast dat hij in de Formule 1 uitkomt als coureur van Red Bull Racing en Ford. Maar waarom heeft de viervoudig wereldkampioen dan de Mercedes-AMG in plaats van de Ford Mustang uitgekozen voor het GT3-programma van Verstappen Racing? GPFans legt het uit.

Verstappen heeft een eigen raceteam dat uitkomt in de GT World Challenge Europe powered by AWS, het belangrijkste GT3-kampioenschap in Europa. Afgelopen seizoen wonnen Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen de Gold Cup-titel in de Endurance Cup achter het stuur van de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, die gerund werd door 2 Seas Motorsport. In 2026 maakt Verstappen Racing de overstap naar de Mercedes-AMG GT3 Evo. Ze schuiven op van de Gold Cup naar de hoogste Pro-klasse en Lulham zal vergezeld worden door GT3-veteranen Jules Gounon en Dani Juncadella. De laatstgenoemde zal ook met Lulham de GT World Challenge Europe Sprint Cup doen.

Mercedes-AMG kan veel meer steun leveren dan Ford

Maar als Verstappen voor Red Bull-Ford rijdt in de Formule 1, waarom rijdt Verstappen Racing dan niet met de Ford Mustang GT3? Daar zijn verschillende redenen voor. Verstappen Racing staat compleet los van wat Max doet in F1, dus in zijn geval mag hij elk merk uitkiezen om zijn GT3-programma mee te doen. De keuze is dus gevallen op Mercedes-AMG.

Er zijn momenteel iets meer dan tien merken die GT3-auto's produceren, maar niet alle merken kunnen het aan om oneindig veel klanten te hebben. Alleen BMW, Ferrari en Porsche kunnen dat, naast Mercedes-AMG. Ford heeft pas in 2024 haar comeback gemaakt in de GT3-racerij, terwijl de Zilverpijlen al bijna twee decennia constant actief zijn. Ford heeft aangegeven dat ze liever de Mustang langzaam maar zeker willen uitbrengen en updaten, voordat ze meer klanten aannemen.

De Mustang krijgt daarom relatief weinig steun in Europa. Eigenlijk heeft het maar twee klanten: Haupt Racing Team in onder andere de ADAC GT Masters, DTM, GT World Challenge en de Nürburgring Langstrecken-Serie, en Proton Competition in het FIA World Endurance Championship. Vergelijk dat met Mercedes-AMG die 'gewoon' tientallen teams heeft door heel Europa in elk GT3-kampioenschap dat je je maar kunt bedenken.

Inspraak van Lulham en keuze uit fabriekscoureurs

De Mercedes-AMG GT3 Evo is daarnaast een bewezen auto - er wordt al sinds 2016 met de opvolger van de SLS AMG geracet. De Mustang heeft slechts twee seizoenen achter de rug waarin genoeg kleine probleempjes naar boven zijn gekomen. Daar komt nog bij dat Lulham ook inspraak zal hebben gehad op welke auto Verstappen Racing moet gebruiken. De jonge Brit is een protegé van Verstappen, en naar verluidt is de Mercedes-AMG relatief makkelijk in balans te krijgen vergeleken met andere GT3-auto's, waaronder de Mustang.

Wat ook belangrijk zal zijn geweest voor Verstappen, is dat hij zijn GT3-team in de Pro-klasse wilde plaatsen. Klasses in de GT World Challenge zijn gebaseerd op het niveau van de coureurs, en omdat Lulham afgelopen seizoen instapte met heel weinig ervaring, kreeg hij een Silver-gradatie en werden hij, King en Vermeulen in de Gold Cup geplaatst. Wil je in de Pro-klasse meedoen, dan wil je ook de beste coureurs. De fabriekscoureurs van Ford worden echter al volop ingezet in het IMSA SportsCar Championship en het FIA WEC, terwijl er bij Mercedes-AMG meer keuze is. Gounon is één van de beste GT3-coureurs ooit en hoort bij het fabrieksprogramma van AMG. Juncadella is een voormalig fabriekscoureurs van AMG en zit tegenwoordig officieel bij Corvette, maar hij mag nog steeds uitgeleend worden aan AMG en heeft dus ook ontzettend veel ervaring met die auto. De fabriekscoureurs van Ford buiten IMSA en het WEC zijn niet van het niveau van Gounon en Juncadella.

